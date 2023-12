Articolo »

Attualità

13 dicembre 2023

13 dicembre 2023 Casale Monferrato

Corpo Italiano dell’Ordine di Malta Nuovi volontari soccorritori per il servizio di emergenza/urgenza 118 Corso organizzato dall’AVIS Primo Soccorso ODV di Valenza

di r.m.

A conclusione del percorso formativo “Allegato A - 118”, organizzato dall’AVIS Primo Soccorso ODV di Valenza (in collaborazione con ANPAS), per la formazione di nuovi Volontari Soccorritori per il servizio di emergenza/urgenza 118 svolto in convenzione con la Regione Piemonte, hanno superato brillantemente l’esame tre monferrini, in “prestito formativo” dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta: Luca Beccaria, Gianfranco Moscardini ed Erminio Todeschino.

La qualifica di Volontario Soccorritore, che conferisce l’abilitazione a svolgere servizi sulle ambulanze in servizio di emergenza/urgenza convenzionate con la Centrale Operativa 118 (in questo caso, di Alessandria), si acquisisce dopo un esame costituito da una parte teorico-pratica in cui sono verificate le competenze nella gestione della rianimazione cardiopolmonare e dei pazienti vittime di traumi, cui fa seguito il percorso di tirocinio pratico-protetto di 100 ore a bordo dei mezzi di soccorso, come previsto dallo Standard Formativo Piemonte 118, definito dalla Regione con la D.G.R. n. 217-46120 del 23/05/1995 e s.m.i.

Nel corso è stata inclusa anche l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), anch’essa conseguita, nei mesi scorsi, dai tre neo-soccorritori.

Erika Minato, che guida il gruppo casalese del Corpo Italiano di Soccorso, ha espresso con soddisfazione il suo apprezzamento per il risultato dei tre volontari che hanno ultimatoe la parte finale del corso “Allegato A - 118”. Ha, altresì, sottolineato «l’importanza della formazione per svolgere un ruolo così delicato, come quello del soccorritore, che richiede competenze e preparazione specifiche. I volontari, infatti, si trovano spesso a dover affrontare situazioni di emergenza che possono essere pericolose per loro e per le persone che devono assistere».

La Minato ha anche ricordato l’importanza del lavoro quotidiano dei volontari, «che s’impegnano a dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, spesso in situazioni difficili e stressanti e, infine, ha invitato chiunque fosse interessato a diventare volontario a contattare la sede di Casale Monferrato (in Via Augusto Battaglieri 11, al numero 3880980107 oppure via email a gruppo.casalemonferrato@cisom.org), sottolineando che il lavoro dei volontari è un’opportunità di crescita personale e professionale, oltre che un modo per aiutare gli altri».