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Cultura

27 marzo 2026

27 marzo 2026 Alessandria

Ad Alessandria Cazzullo e Branduardi: la storia di Francesco Un altro fine settimana di spettacoli ad Alessandria

Musicista e giornalista. Branduardi e Cazzullo sul palco ad Alessandria

di Enrico Sozzetti

Un altro fine settimana di spettacoli ad Alessandria. Oggi, venerdì, l’appuntamento è doppio, sempre alle 21. Il Teatro Alessandrino di via Verdi ospita ‘Francesco’ di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Attraverso parole, musica dal vivo e immagini, Cazzullo narra le storie (da quella devozionale a quella storica) del Santo intrecciate alle atmosfere musicali di Branduardi. Al giornalista di carta stampata e televisione è stato assegnato il riconoscimento di ‘Testimone dell’informazione’, nell’ambito del premio Marchiaro, che gli verrà consegnato oggi, alle 17, nel corso di un incontro nella sala del Broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cra.

Sempre stasera, ma al Teatro San Francesco di Alessandria, va in scena una nuova produzione della Compagnia Teatrale ‘Stregatti’, nell’ambito della stagione teatrale realizzata dal Comune di Alessandria con Piemonte dal Vivo, in collaborazione con ‘Costruire Insieme’ e Alexala. ‘La Foresta incantata’ è un viaggio nella giungla della realtà è uno spettacolo che esplora i confini tra realtà e finzione, un viaggio nella giungla dell’esistenza che vuole fare riflettere sulla natura della rappresentazione e sulla capacità di evadere dalla realtà.

Domani, ore 21, sul palco del Teatro Alessandrino, sale Umberto Galimberti in ‘L’io e il noi - Il primato della relazione’. Galimberti, classe 1942, è uno dei più autorevoli filosofi, psicoanalisti e saggisti italiani. Laureato in Filosofia all’Università Cattolica di Milano ha proseguito gli studi in Germania, dove si è avvicinato al pensiero di Heidegger e alla psicoanalisi junghiana, di cui è diventato uno dei principali divulgatori in Italia.

Domenica 29, alle 18, ancora all’Alessandrino, ‘Pink Sonic - The Wall & The Greatest hits’. Ritenuti dalla critica e dal pubblico il miglior tributo europeo ai Pink Floyd, portano in scena l’opera che ha consacrato i Pink Floyd. Il gruppo britannico è stato fondato a Londra nel 1965 dal chitarrista Syd Barrett, dal bassista Roger Waters, dal batterista Nick Mason e dal tastierista Richard Wright (David Gilmour arriva nel 1968). Pink Sonic è un’esperienza dove musica, luci e proiezioni accompagnano il viaggio nel mondo floydiano.