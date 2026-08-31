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Iniziativa
Scoprire il territorio con “LocoMonferrato”
Presentato il nuovo progetto turistico
Presentazione del nuovo progetto LocoMonferrato lunedì 31 agosto in Regione a Torino. La storica linea ferroviaria Asti–Chivasso, inaugurata il 20 ottobre del 1912, torna al centro di un percorso di valorizzazione culturale, educativo e turistico, che unisce mobilità sostenibile, patrimonio ferroviario e scoperta dei borghi del Monferrato. A cura dei Comuni di Montiglio Monferrato, Murisengo Monferrato, Montechiaro d’Asti, Cocconato e Chivasso, nell’ambito del programma “Binari senza tempo” di Fondazione FS e del progetto “LocoMonferrato”, organizzato dall’ Associazione Amici del Museo Ferroviario dell’attraversamento delle Alpi Feralp Team Bussoleno, in collaborazione con l’Associazione Coordinamento Mobilità Integrata e sostenibile Co.M.I.S., prende forma un’iniziativa pensata per promuovere un turismo lento, accessibile, emozionale e responsabile, capace di coinvolgere comunità locali, scuole, famiglie, associazioni e visitatori.
Il progetto si inserisce nel più ampio lavoro di recupero e promozione della tratta Asti–Chivasso, recentemente riattivata ai fini turistici. Una linea che attraversa paesaggi di particolare pregio e conserva reperti ferroviari dallo stile unico, ispirati all’architettura tardo ottocentesca e alle strade ferrate di montagna. Oggi, questo patrimonio diventa il cuore pulsante di un’esperienza culturale diffusa, che da viaggio si allunga alle bellezze paesaggistiche e storico-culturali dei borghi monferrini.
Il calendario 2026 propone otto appuntamenti lungo la tratta Asti–Chivasso, con partenze da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, Moncalieri e Asti. Le iniziative combinano viaggio in treno storico, eventi locali, fiere del tartufo, percorsi enogastronomici e pacchetti turistici dedicati. Questo, il programma: domenica 6 settembre: “CoccoWine” Cocconato - Treno Centoporte, Evento e degustazioni con GoWine; domenica 27 settembre: “Festa dei Nocciolini” – Chivasso, Treno Centoporte; domenica 4 ottobre: “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” a Montiglio Monferrato, Treno Littorina; domenica 11 ottobre: “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” a Montiglio Monferrato, Treno Centoporte; mercoledì 21 ottobre: Special Edition LOCOLAB, Treno Centoporte; domenica 8 novembre: “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” a Montechiaro d’Asti, Treno Centoporte; domenica 15 e 22 novembre: “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco” a Murisengo Monferrato, col Treno Littorina.
I programmi comprendono momenti di accoglienza e accompagnamento in stazione, laboratori tematici, visite e itinerari nei luoghi attraversati dalla linea, con particolare attenzione alla mobilità integrata e sostenibile, all’ambiente e al paesaggio, alla cultura ferroviaria, alla sicurezza del viaggio, ai patrimoni culturali locali e alle tradizioni del territorio, come la cerca e cavatura del tartufo, Patrimonio Immateriale Culturale dell’Unesco.
Inoltre, sono previsti intrattenimenti musicali e teatrali direttamente sui treni oltre ad accompagnatori turistici. La terza edizione di LocoLab proporrà laboratori e percorsi tematici modulabili per età e livelli di autonomia, con un treno dedicato agli studenti e attività costruite in collaborazione con i partner del territorio. Mobilità integrata e sostenibile (Co.M.I.S.): incontro/laboratorio su trasporto pubblico, impatti ambientali, buone pratiche e lettura del territorio. Ambiente e paesaggio (Legambiente): attività su biodiversità, tutela del patrimonio naturale e comportamenti responsabili durante gli itinerari. Cerca del tartufo e tartuficoltura (A.T.A.M.): laboratorio esperienziale e di conoscenza delle tradizioni locali, adattabile anche in forma dimostrativa. Patrimonio culturale e laboratori museali (Servizi educativi delle Residenze Reali Sabaude – DRM Piemonte): attività educative già collaudate e calibrabili per fasce d’età. Cultura ferroviaria e sicurezza del viaggio (Fer Alp / Fondazione FS): introduzione alla storia della linea, ai manufatti e alle regole di fruizione consapevole degli spazi ferroviari. Chiara Cane
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