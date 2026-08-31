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Comprensorio

01 settembre 2026

01 settembre 2026 Murisengo Monferrato

Iniziativa Scoprire il territorio con “LocoMonferrato” Presentato il nuovo progetto turistico

di r.m.

Presentazione del nuovo progetto LocoMonferrato lunedì 31 agosto in Regione a Torino. La storica linea ferroviaria Asti–Chivasso, inaugurata il 20 ottobre del 1912, torna al centro di un percorso di valorizzazione culturale, educativo e turistico, che unisce mobilità sostenibile, patrimonio ferroviario e scoperta dei borghi del Monferrato. A cura dei Comuni di Montiglio Monferrato, Murisengo Monferrato, Montechiaro d’Asti, Cocconato e Chivasso, nell’ambito del programma “Binari senza tempo” di Fondazione FS e del progetto “LocoMonferrato”, organizzato dall’ Associazione Amici del Museo Ferroviario dell’attraversamento delle Alpi Feralp Team Bussoleno, in collaborazione con l’Associazione Coordinamento Mobilità Integrata e sostenibile Co.M.I.S., prende forma un’iniziativa pensata per promuovere un turismo lento, accessibile, emozionale e responsabile, capace di coinvolgere comunità locali, scuole, famiglie, associazioni e visitatori.

Il progetto si inserisce nel più ampio lavoro di recupero e promozione della tratta Asti–Chivasso, recentemente riattivata ai fini turistici. Una linea che attraversa paesaggi di particolare pregio e conserva reperti ferroviari dallo stile unico, ispirati all’architettura tardo ottocentesca e alle strade ferrate di montagna. Oggi, questo patrimonio diventa il cuore pulsante di un’esperienza culturale diffusa, che da viaggio si allunga alle bellezze paesaggistiche e storico-culturali dei borghi monferrini.

Il calendario 2026 propone otto appuntamenti lungo la tratta Asti–Chivasso, con partenze da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, Moncalieri e Asti. Le iniziative combinano viaggio in treno storico, eventi locali, fiere del tartufo, percorsi enogastronomici e pacchetti turistici dedicati. Questo, il programma: domenica 6 settembre: “CoccoWine” Cocconato - Treno Centoporte, Evento e degustazioni con GoWine; domenica 27 settembre: “Festa dei Nocciolini” – Chivasso, Treno Centoporte; domenica 4 ottobre: “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” a Montiglio Monferrato, Treno Littorina; domenica 11 ottobre: “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” a Montiglio Monferrato, Treno Centoporte; mercoledì 21 ottobre: Special Edition LOCOLAB, Treno Centoporte; domenica 8 novembre: “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco” a Montechiaro d’Asti, Treno Centoporte; domenica 15 e 22 novembre: “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco” a Murisengo Monferrato, col Treno Littorina.

I programmi comprendono momenti di accoglienza e accompagnamento in stazione, laboratori tematici, visite e itinerari nei luoghi attraversati dalla linea, con particolare attenzione alla mobilità integrata e sostenibile, all’ambiente e al paesaggio, alla cultura ferroviaria, alla sicurezza del viaggio, ai patrimoni culturali locali e alle tradizioni del territorio, come la cerca e cavatura del tartufo, Patrimonio Immateriale Culturale dell’Unesco.

Inoltre, sono previsti intrattenimenti musicali e teatrali direttamente sui treni oltre ad accompagnatori turistici. La terza edizione di LocoLab proporrà laboratori e percorsi tematici modulabili per età e livelli di autonomia, con un treno dedicato agli studenti e attività costruite in collaborazione con i partner del territorio. Mobilità integrata e sostenibile (Co.M.I.S.): incontro/laboratorio su trasporto pubblico, impatti ambientali, buone pratiche e lettura del territorio. Ambiente e paesaggio (Legambiente): attività su biodiversità, tutela del patrimonio naturale e comportamenti responsabili durante gli itinerari. Cerca del tartufo e tartuficoltura (A.T.A.M.): laboratorio esperienziale e di conoscenza delle tradizioni locali, adattabile anche in forma dimostrativa. Patrimonio culturale e laboratori museali (Servizi educativi delle Residenze Reali Sabaude – DRM Piemonte): attività educative già collaudate e calibrabili per fasce d’età. Cultura ferroviaria e sicurezza del viaggio (Fer Alp / Fondazione FS): introduzione alla storia della linea, ai manufatti e alle regole di fruizione consapevole degli spazi ferroviari. Chiara Cane