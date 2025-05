Articolo »

Scuola

18 maggio 2025

"La salute e l’ambiente" Concorso Cavalli: tutte le classi premiate Centinaia gli studenti che hanno partecipato all'iniziativa

Nelle mattinate di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio presso il Salone Tartara si è svolta la premiazione del 32° concorso Guglielmo Cavalli – La salute e l’ambiente.

L’Afeva (Associazione dei Familiari e delle Vittime dell’amianto) e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), con il supporto di Associazioni ambientaliste e di volontariato cittadine, da ormai 32 anni bandiscono il concorso tra le classi delle scuole di Casale Monferrato e del circondario che ha come tema la difesa dell’ambiente e della vivibilità ambientale.

«Ricordare il compianto dirigente sindacale casalese Guglielmo Cavalli e tutti coloro che si sono ammalati e sono morti a causa dell’amianto diventa un’occasione per promuovere l’impegno civile e sociale tra i giovani studenti del nostro territorio, che ha pagato costi durissimi a causa dell’inquinamento».

Il concorso «è uno degli strumenti attraverso i quali i nostri studenti hanno l’occasione di riflettere sulla storia del nostro territorio e di come siamo riusciti a trasformare una tragedia in una presa si coscienza, in una lotta civile, sempre determinata e convinta per ottenere giustizia, bonifica del territorio, ricerca di una cura efficace per il mesotelioma pleurico».

Negli anni il mondo della scuola «è stato sempre più coinvolto in questo percorso. Grazie all’Aula Amianto, il coraggio di conoscere, il bisogno di andare oltre’, e alle tante iniziative realizzate insieme a dirigenti scolastici, docenti e studenti di ogni età, si sta diffondendo nel territorio una cultura che fa del rispetto dell’ambiente e della salute un punto cardine della didattica».

«Noi di Afeva siamo profondamente grati di tutto questo lavoro che ci spinge a continuare nella nostra testimonianza, dà consolazione al dolore di troppe famiglie e consente ai giovani di oggi di vivere in un ambiente stimolante dal punto di vista sociale, favorendo la partecipazione attiva alla vita civile».

Quest’anno il tema della lotta all’amianto «è stato proposto come una riflessione sulla prevenzione del rischio. Il 28 aprile infatti è la giornata mondiale per le vittime dell’amianto ed è anche la giornata dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro. La prevenzione dei rischi è l’unico modo per evitare che si ripetano tragedie simili e solo con lo sviluppo di una cultura della prevenzione fin dalle prime fasce di età è possibile acquisire abitudini improntate a sicurezza e salute in casa, a scuola e sul lavoro».

Il secondo tema proposto «è ‘Imparare dalle piante’. Abbiamo richiamato l’attenzione degli studenti sul mondo vegetale, che rappresenta l’86% di tutto ciò che è vivo e riveste un’importanza enorme per l’ambiente in cui viviamo e quindi per noi».

I lavori pervenuti «sono stati numerosi e, come sempre, interessanti, approfonditi, coinvolgenti, a volte commoventi. È stato bellissimo vedere tanti bambini e ragazzi che hanno approfondito, in modo partecipe e con competenza, il tema della lotta all’amianto o che hanno osservato con grande attenzione il mondo delle piante. In un’epoca caratterizzata soprattutto da esperienze virtuali è stato molto positivo per i nostri ragazzi vivere un’esperienza concreta, di immersione nella natura, di contatto con la terra, la vita».

La mattinata del 14 maggio è stata caratterizzata dalla presenza di Maurizio, detto MAU, Meraviglioso Albero Umano, che ha entusiasmato i bambini della Scuola dell’Infanzia.

Tutte le classi hanno ricevuto un “buono scuola” spendibile in materiale scolastico o didattico, alcune, che hanno presentato lavori particolarmente significativi dal punto di vista del’’approfondimento dei contenuti, della creatività, della ricaduta sul territorio hanno ricevuto un ‘premio’ più consistente.

I premi vengono erogati grazie al contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Ecco le classi premiate.

Scuola dell’infanzia

Cerrina "Andar per piante"

Martiri della Libertà sez. A "I semi di Romana"

Palazzolo "Alberi amici speciali"

Venesio "Imparare dalle piante"

Scuola primaria

Borgo San Martino "Il mondo vegetale"

Lu-Cuccaro "La musica delle piante’

Morano classi 4 e 5 "Il pianeta Errat"

Occimiano tutte le classi "Sei connesso?"

San Paolo classe 2 "Arte e natura"

XXV Aprile classe 5 B "Tutto in un respiro"

Terruggia "I piccoli viticoltori e Il gioco dell'oca"

Mirabello "Adesso tocca a noi"

Scuola secondaria di primo grado

Ozzano classe 1 "Piante esseri intelligenti"

Ozzano Vidua classe 2 "Capita di avere dei problemi…"

San Martino di Rosignano "Obbligo o verità"

Trevigi 1, 2 e 3 B "Cenere d’amianto, semi di futuro"

Scuola secondaria di secondo grado

Balbo 4 B Ginnasio "Plant blindness"

Balbo Scienze Umane 4 A "Morti evitabili"

Balbo Liceo Linguistico 3 C "La speranza è verde"

Fol.Al Operatore di servizi di vendita "Piante che purificano l’aria e quelle che sono parte fondamentale nell’alimentazione umana"

Fol.Al Operatore Benessere "Le piante nei prodotti cosmetici"

Liceo Artistico Morbelli 3 B "Le parole tra le piante"