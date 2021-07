Scultura Sublime: ultima settimana di lavoro per i tre artisti internazionali

Ad accompagnare Scultura Sublime ci sono state, e ci saranno ancora, altre iniziative; a partire dal Museo Civico, che propone una serie di visite guidate a tema il sabato e la domenica: le ultime due sono in programma per sabato 24, con Dalle chiese e dai palazzi: le sculture del loggiato tra Piemonte e Lombardia a cura di Costanza Biani, e domenica 25, con L'accademia e la storia: la scultura ottocentesca nei ritratti a cura di Dario Salvadeo. Le visite si svolgeranno alle ore 11 e alle 17, su prenotazione ai numeri 0142/444309 - 444249 o alla mail

Sabato 24, inoltre, sarà ancora possibile visitare la mostra In...Seguendo Leonardo Bistolfi, con opere di Cecilia Prete. L’artista, in omaggio al grande scultore casalese, propone tramite dei fotomontaggi quali punti della città potrebbero accogliere grafiche bistolfiane stilizzate, capaci di sorprendere il passante e incuriosirlo a proseguire il cammino per imbattersi nel prossimo rimando, instillando la voglia di entrare (o tornare) al Museo Civico per ammirare l’importante Gipsoteca Bistolfi. L’esposizione sarà aperta, con visite guidate gratuite, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18. Scultura Sublime proseguirà poi ad Alba dal 24 al 27 luglio e a Ovada dal 21 al 28 agosto. Ad accompagnare Scultura Sublime ci sono state, e ci saranno ancora, altre iniziative; a partire dal Museo Civico, che propone una serie di visite guidate a tema il sabato e la domenica: le ultime due sono in programma per sabato 24, con Dalle chiese e dai palazzi: le sculture del loggiato tra Piemonte e Lombardia a cura di Costanza Biani, e domenica 25, con L'accademia e la storia: la scultura ottocentesca nei ritratti a cura di Dario Salvadeo. Le visite si svolgeranno alle ore 11 e alle 17, su prenotazione ai numeri 0142/444309 - 444249 o alla mail museo@comune.casale-monferrato.al.it . Biglietto ridotto euro 2,50.

Ma è interessante anche scoprire cosa lega gli artisti alla propria arte. Come ha sottolineato Itahisa Perez Conesa «La scultura definisce l’identità di una società e permette alle persone di stare insieme e di identificarsi come soggetto unitario e collettivo, pur nelle loro molteplici diversità»; mentre Valeria Vitulli ha posto l’accento su come «Indirizzandomi all’essenzialità plastica di forme semplici e sintetiche, cerco di dare ai miei soggetti il fascino di soggetti assoluti, delle presenze così potenti in sé da risultare autosufficienti e legati al tema della vita e della natura in maniera primaria».