17 dicembre 2024 Asti

Carabinieri Forestali Avvicendamento al comando del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale

Il capitano Delponte con il colonnello Gerbaldo

di r.m.

Il capitano Claudia Santonocito ha ceduto a fine settembre il comando del Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) al capitano Valeria Delponte, in arrivo dalla provincia di Pavia.

La prima aveva assunto il comando in Asti nel 2022 quale primo incarico operativo nell’Arma e lascia dunque una provincia in cui ha potuto operare con grande slancio e conseguendo importanti risultati operativi nel contrasto ai reati ambientali (aggressioni al patrimonio naturalistico e faunistico, danni paesaggistici, traffici illeciti di animali da compagnia, solo per citarne alcuni)

Il capitano Santonocito ha preso ora servizio a Genova andando a dirigere il locale Ufficio Comando della Regione Carabinieri Forestale “Liguria”.

La collega iunge ad Asti dopo una significativa esperienza professionale nel pavese dove ha comandato dal 2020 il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale ed il Nucleo Cites di Pavia, quest’ultimo dedito alle attività di certificazione e controllo sul rispetto della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Le prime importanti esperienze acquisite sul territorio, coniugate al pregresso periodo di alta formazione biennale presso la Scuola Ufficiali dell’Arma, consentiranno loro di ottenere nel prosieguo, c’è da scommettere, ulteriori brillanti risultati.