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Manifestazioni

02 luglio 2026

02 luglio 2026 Casale Monferrato

Sabato 4 luglio C’è Open Play Sport “senza competizione” Al parco di via Comello a Casale

di r.m.

Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 14 alle 19 al parco di via Comello si terrà “Open Play Sport”, appuntamento dedicato allo sport non competitivo, inserito nel percorso “New Skin”, promosso dalla Città di Casale Monferrato nell’ambito del progetto “Work & Play”.

La giornata darà la possibilità a tutti i partecipanti di sperimentare braccio di ferro, street football, basket, mundialito saponato, rugby, calcio balilla, yoga e scacchi. Nel corso della giornata saranno inoltre presenti ulteriori proposte e spazi dedicati ai giovani, con la Ludoteca Viaggiante di Monfreestyle, il Centro Educativo Diffuso, l’OES Casale, Olympia Fight Club, Le Tre Rose Rugby, Campus Monferrato ssdrl, il Circolo scacchistico Conte Carlo Cozio e il food truck Panisium.

L’iniziativa fa parte del programma “New Skin”, realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte. Il progetto, rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni, propone nel corso del 2026 attività dedicate alla partecipazione, alla socialità, alla formazione e alla crescita personale.

«“New Skin” continua a proporre occasioni pensate dai giovani e per i giovani, valorizzando linguaggi e forme di aggregazione capaci di coinvolgere e creare relazioni. Con questa iniziativa dedicata allo sport libero e non competitivo, si mettono in luce i valori sociali e ludici delle differenti discipline, creando nuove occasioni di interazione tra i giovani», dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Irene Caruso.

L’accesso a tutte le iniziative è libero e gratuito.