Mercoledì di Coppa: in campo Calliano Fassa e Moncalvo
Con il mese di marzo riprendono il loro cammino le Coppe Provinciali che in questo turno vede in campo le formazioni astigiane.
Nella gara di andata di semifinale il Cmc Montiglio ospita il Moncalvo mentre a Quattordio si giocherà Union Refrancore-Calliano Fassa.
Tra quindici giorni il ritorno a campi invertiti. Per quanto riguarda la Coppa Piemonte di Prima Categoria il Monferrato aspetta il nome dell'avversario da affrontare nei Quarti (12-26 marzo) dopo aver eliminato la Capriatese.
