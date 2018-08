Articolo »

24 agosto 2018

Gli appuntamenti del ricco weekend monferrino

(m.c.) - La Pro Loco di Pecetto di Valenza organizza anche quest’anno la Sagra dell’Agnolotto, manifestazione giunta alla 28esima edizione, che si terrà da giovedì 23 a domenica 26 agosto, presso il centro sportivo del paese del comprensorio valenzano. Tutte le sere funzionerà il servizio ristorante, molto conosciuto in zona per i prelibati agnolotti, ma anche per altre specialità tipiche piemontesi e del territorio preparate dai cuochi della Pro Loco pecettese, innaffiati da ottimo vino del territorio. Dopo cena ci sarà spazio per l’intrattenimento: giovedì 23 sarà all’insegna della musica dance commerciale a cura del Farinelli Group, venerdì 24, invece, cambio di stile con ritmi latino-americani a cura di Gildo Farinelli e del suo staff. La serata di sabato 25 ospiterà Nicola e Salvatore Manna, ovvero I Mambo, da anni mattatori delle estati nel valenzano, che proporranno il loro consueto repertorio, assai variegato e caratterizzato da un ampio coinvolgimento del pubblico. Infine, domenica 26 ancora il dj set, con animazione, balli di gruppo e non solo, a cura dello staff del Farinelli Group.

----

(c.g.) – Torna “Montemagno sotto le stelle”, rassegna culturale organizzata ogni anno a fine agosto dal Comune nell'ultimo weekend di agosto con una ricca edizione, all'insegna della riscoperta dei luoghi, delle tradizioni e della storia del territorio monferrino. Il cartellone prende avvio con l’appuntamento di giovedì 23 agosto, alle ore 21.15, presso la chiesa romanica di San Vittore, fuori dal concentrico del borgo (pressi cimitero), con la rappresentazione teatrale “94 passi in giardino” curata dall'Archivio della Teatralità Popolare della Casa degli alfieri e da Lorenza Zambon. Venerdì 24 agosto, alle ore 21.30, sulla monumentale piazza San Martino, appuntamento con il rock del gruppo musicale torinese UDS. La band, che propone un repertorio di brani pop-rock cantati in lingua italiana, ritorna a Montemagno con un concerto nella scenografica piazza in cui è stata girata la parte finale dell'ultimo videoclip del brano Può darsi mai. UDS è Luca Pintus (voce), Fabio Manavella (tastiere), Igor Pasqual (chitarra), Fabio Bocchino (basso) e Marco Roca (batteria). La band è in prima linea nella promozione del territorio monferrino, perseguita anche tramite la realizzazione dei video che accompagnano i brani La corriera stravagante (2017) ed il già citato Può darsi mai (2018), girati tra le colline ed i borghi storici dell'astigiano. Doppio appuntamento sabato 25 agosto. Alle ore 18 la chiesa di San Vittore ospiterà la presentazione del libro “Alla scoperta del romanico astigiano” di Franco Correggia (Edizioni del Capricorno, 2017). Parteciperanno all'incontro, oltre all'autore, anche il professor Ezio Claudio Pia e l'architetto Marina Cappellino. La guida propone diversi itinerari alla scoperta di pievi, abbazie e chiese romaniche realizzate nel periodo compreso tra i secoli XI e XIII, a testimonianza della ricchezza architettonica di un territorio straordinario compreso tra Astigiano, Monferrato, Chierese e le colline del Po. Alle ore 21.30 piazza San Martino ospiterà lo spettacolo “La farsa di Maître Pathelin”, a cura de La Ghironda. Di autore sconosciuto e d'incerta datazione, ma probabilmente compresa tra il 1460 ed il 1465, la farsa narra le vicende di Pathelin, avvocato furbo ed abile nell'arte dell'inganno. Considerata uno dei capolavori del teatro satirico medioevale, rappresenta una delle premesse storiche che porteranno molto più avanti al teatro comico di Molière. Sabato 25 e domenica 26 agosto infine, presso la medievale Casa sul Portone di piazza San Martino, sarà visitabile la mostra personale di Mario Bianco dal titolo “Mario Bianco: dipinti 2000-2018”. Artista poliedrico ed innovatore, Bianco accompagna il pubblico alla scoperta di alcuni dei suoi tanti lavori pittorici realizzati a partire dall'anno duemila. La mostra, allestita in collaborazione con l'associazione di promozione sociale MAC Montemagno Arte e Cultura, sarà fruibile nell’intero week end con il seguente orario: 10-12 e 16-19. L’ingresso è gratuito a tutti gli eventi della rassegna.

----

(m.c.) - Si terrà da venerdì 24 a domenica 26 agosto, a Breme Lomellina, la settima edizione Sagra della Cipolla Bionda, con menù all’insegna dell’apprezzata coltura e con alcune portate a base di anguilla, merluzzo e, l’assai apprezzato e richiesto dagli avventori, fegato alla veneta. Il servizio ristoro funzionerà venerdì e sabato sera solo a cena, a partire dalle ore 19,30, mentre domenica solo a pranzo dalle ore 12. La festa è organizzata dalla Polisportiva Bremese con il patrocinio del Comune. Venerdì sera, 24 agosto, alle ore 20 è prevista una corsa podistica su un tracciato di sei chilometri.

----

(m.i.) - Quest’anno è in programma nell’ultimo weekend di agosto, da venerdì 24 a martedì 28, la festa patronale di San Bartolomeo organizzata dall’amministrazione comunale di Trino, all’interno della quale la Pro Loco proporrà l’edizione 2018 della “Sagra Sotto le Stelle”, nel locale climatizzato e senza zanzare dell’ex Mercato coperto di piazza Comazzi. Si partirà venerdì 24 agosto, con il tributo italiano a Max Pezzali e agli 883. Il programma di sabato 25 agosto prevede lo spettacolo degli Explosion, due ore di show senza pause con le migliori hit dance di sempre. Si proseguirà domenica 26 agosto, giorno della festa, con l’evento clou rappresentato dal “Best of Guitar”, ovvero il live show che vedrà esibirsi quattro dei migliori chitarristi italiani riuniti sullo stesso palco per uno spettacolo imperdibile. Si tratta di Luca Colombo (chitarrista fisso dell’orchestra della Rai e di Sanremo, che vanta diverse collaborazioni con i big della musica italiana), Max Cottafavi (chitarrista storico di Luciano Ligabue e dei Clandestino), Cesareo (chitarrista e fondatore della band Elio e le Storie Tese), Enrico Zapparoli (chitarrista e autore dei Modà). Ospite della serata il cantante piacentino Marco Rancati che canterà musiche dei Queen con i Mullers e i chitarristi. Lunedì 27 agosto, serata a cura dei ragazzi della leva 2000, con la sfilata di moda e musica con dj Christian Tanz. Il gran finale martedì 28 agosto, con l’atteso spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio nell’area di Sa Michele dalle ore 22 e musica dal vivo con gli Achtung Babies, la leggendaria tribute band degli U2 che vanta vent’anni di storia e più di 1600 esibizioni. Tutte le sere alle ore 20 apertura dello stand gastronomico con menù a base di piatti tipici in locale climatizzato. Tra le iniziative collaterali, ricordiamo il torneo di calcetto in gabbia 3 vs 3 “Trino Summer Cage” in programma sabato 25 con i gironi dalle 14 alle 18 e domenica 26 con la fase finale dalle 15 alle 18. Ci saranno poi festeggiamenti dei diciottenni che avranno il culmine nella giornata di domenica con la sfilata, la santa messa in parrocchiale e il pranzo. Anche quest’anno non mancherà un pensiero alle popolazioni terremotate: nel weekend della festa la Pro Loco ospiterà gli amici dell’Associazione “Spoleto Norcia Solidali” che ricambieranno la visita effettuata dai trinesi in Abruzzo nel dicembre scorso, con una serata in cui non mancheranno porchetta e prodotti tipici abruzzesi; mentre la Pubblica Assistenza Trinese donerà una propria ambulanza alla comunità di Amatrice. Durante la festa spazio anche alla presentazione delle squadre di calcio della città.

Sabato ci sarà il motoincontro - Three Towers Fest 2018 in piazza Audisio, organizzato dagli amici motociclisti della Bikers Trino e Steel Roses Vercelli in collaborazione con l’Associazione Operatori Commerciali di Trino, con street food e musica dal vivo.

Sempre sabato 25 agosto, alle ore 17, a Palazzo Paleologo ci sarà la presentazione del libro “La storia del ciclismo trinese” di Carlo Alberto Buffa e Pier Antonio Barberis. Non mancherà il tradizionale luna park in piazza Garibaldi, mentre lunedì 27, in mattinata, spazio alla tradizionale Fiera di San Bartolomeo nelle vie del centro storico.

----

(m.c.) - La Pro Loco di Castelletto Monferrato, con il patrocinio del Comune, organizza la Sagra della Zucca nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 agosto. La festa avrà luogo in piazza Vittorio Veneto e contemplerà, oltre al servizio ristoro con specialità sia a base di zucca che con altre portate, anche l’intrattenimento musicale: il programma era in corso di allestimento mentre il nostro inserto andava in stampa.

La zucca tipica di Castelletto Monferrato è una coltura che cresce spontanea grazie al terreno particolarmente argilloso: la varietà più diffusa è la cosiddetta “Mantovana”.

----

(c.g.) - Ritorna la Festa della Birra a Ottiglio, dopo i gloriosi successi risalenti negli anni Novanta. Un appuntamento con buona cucina, birra ma anche con musica quello previsto dalla Pro Loco Ottigliese per la serata di sabato 25 agosto nella quale la musica sarà a cura della Music System.

----

(m.c.) - La 22esima edizione della Sagra della Patata di Bozzole promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune avrà luogo da venerdì 24 a domenica 26 agosto. Il programma della sagra targata 2018, che si terrà nell’area della sede di via Vittorio Emanuele, prevede venerdì 24 agosto una serata musicale con la partecipazione del gruppo Why Not e, a seguire, ancora musica e intrattenimento con Patty e Mario. Sabato 25 agosto invece ci sarà spazio per una festa latina con ‘Bachatango’ con Gianluca e Cristina, la partecipazione del dj Timillero e l’esibizione di kizomba e balli caraibici a cura della scuola di ballo Roby Dance.

La terza ed ultima serata di festa, domenica 26 agosto, sarà appannaggio degli Utopia che proporranno il loro tradizionale tributo ai Nomadi. Durante tutta la manifestazione funzionerà un servizio bar, ristorazione e… senza dubbio patatine à gogo. Continua così a Bozzole la tradizione della festa del paese che un tempo si svolgeva nella piazza dinanzi al Municipio, con il ballo e le salamelle alla griglia, grazie all’iniziativa dei giovani del paese che curavano la parte organizzativa e dei loro genitori che si occupavano della ‘logistica’, tavoli e sedie per tutti in centro al paese.

Con il tempo, e su ispirazione della Pro Loco, si decise poi di dedicare la sagra estiva alla patata, coltura un tempo molto praticata a Bozzole anche per via del terreno particolarmente sabbioso che si prestava alla coltivazione.

----

(c.g.) – Spettacoli itineranti, musica, acrobazie, stand gastronomici ed ancora mostre, visite e animazioni circensi. Tutto questo nel programma dell’edizione 2018 di Saltinpiazza, il festival di arte di strada che vanta, secondo gli organizzatori, “il primato di maggior longevità sul territorio regionale”. Due giornate, sabato 25 e domenica 26 agosto, nelle quali Viarigi sarà invaso da folle di curiosi, provenienti solitamente anche da molto lontano, per assistere ad una rassegna che porta nel borgo monferrino l’atmosfera magica e surreale delle arti di strada. La direzione artistica è affidata a Milo Scotton, l'unico italiano diplomatosi alla celebre Ecole Nationale de Cirque de Montréal (Canada). Dopo 13 anni di attività con il duo Milo&Olivia (con Olivia Ferraris), Milo Scotton ha fondato la Compagnia ArteMakìa, cui è affidata la produzione del Festival, riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Compagnia di Circo Contemporaneo e di Innovazione. La manifestazione si avvale inoltre del supporto organizzativo della Scuola di Circo Chapitombolo di Monale. Ma quale sarà il programma? La serata di apertura di sabato 25 agosto inizia alle 18.30 con gli stand gastronomici in piazza Marconi e via Roma con proposte per tutti i gusti e street food di qualità con cibi e prodotti artigianali (in collaborazione con Officina degli eventi di Asti). La Pro loco di Viarigi proporrà i suoi menu tipici in piazza Ballarizza, con la partecipazione di Carlo Paschini, il saltimbanco “da generazioni” che ha vissuto a Viarigi e che allieterà gli animi con il suo spettacolo d’antan. Gli spettacoli iniziano alle 19.30 con l’animazione itinerante de “le Due e un Quarto” e la musica di Bizarre, Didgeridoo & Hang Drum live music. Dalle 20.30 in poi si susseguono gli spettacoli acrobatici di Chapitombolo, della compagnia Artemakia con Milo Scotton, per concludere con lo spettacolo di fuoco, a grande richiesta “Vulcano reloaded”. Domenica 26 agosto le vie di Viarigi si animano dal mattino, con le animazioni itineranti degli artisti che strapperanno i primi sorrisi al pubblico: Michael Capozzi, che torna a Viarigi e la musica di Grattagatto e di Bizarre, per proseguire nel pomeriggio con Le Due e un Quarto, Teresa Fazio con le sue Fatine, Balene e Balocchi su trampoli, la Truccabimbi Carolina e ancora musica live con Dodo & Charlie. Alle 11.30 il Teatro degli Acerbi porta in scena nella chiesa di San Silverio "Il Beato Luigi Variara. Musica tra i più poveri al mondo" di Luciano Nattino, voci recitanti Massimo Barbero e Patrizia Camatel: l’iniziativa celebra con affetto la figura del regista monferrino Luciano Nattino e intende ricordare la passione che l’artista ha sempre dedicato a Viarigi e al Festival Saltinpiazza. Alle 12.00 è previsto l’arrivo delle Vespe storiche, che resteranno in esposizione sotto il Voltone per tutta la giornata, a cura del Vespa Club Alfieri di Asti. Saltinpiazza entra nel vivo con una grande offerta di spettacoli a partire dalle 16.30, dagli storici a quelli più innovativi, fino a sera. Il programma della domenica inizierà con la parata dei bambini e ragazzi che hanno partecipato al Centro estivo al Circo, in corso a Viarigi a cura della Scuola di circo “Chapitombolo!”. Si esibiranno poi artisti talentuosi come Niccolò Nardelli (allievo di Simone Alani) e Olivia Ferraris, lo storico burattinaio Tartaglino, oltre alle prestigiose compagnie Rasoterra e Autoportante. Torna anche il concorso di pittura dedicato a Saltinpiazza e al patrimonio artistico di Viarigi, giunto alla ventitreesima edizione con premiazione nella chiesa di San Silverio alle ore 18.00. Lo spettacolo di chiusura del Festival sarà uno straordinario concerto de “Le Incognita & Drums” alle 20.30 in piazza san Silverio: un quartetto d’archi con batteria che propone un esclusivo repertorio rock. Le Incognita & Drums sono Diana Tizzani, Alessandra Sacchi, Cinzia Volpini, Philip Mercaldo e la viarigina Sophia Quarello. Per tutta la giornata di domenica 26 nei luoghi del Festival avverranno tante iniziative collaterali come il mercatino dell’artigianato, lo street food, le esposizioni d’arte e laboratori di pittura, il tiro con l’arco in piazza Marconi e l’apertura della Torre dei Segnali con la possibilità di salire in cima allo storico manufatto. Numerose le mostre previste: “Alfacavi: storia di una azienda" a cura di Franco Semenzin, sotto il Voltone, le pitture di Marisa Garramone nella chiesa di San Silverio, la mostra di teatrini, mondi di carta e fantasia, a cura di Rosanna Turri (chiesa di San Silverio) ed ancora l’Associazione RETRÒ con il museo del vino e la mostra “Dal dopoguerra al boom economico” con tv, radio, moto e abiti degli anni ‘50 e ‘60, nella vecchia Canonica di via Calvi. Da non dimenticare anche i programmi specifici per bambini e ragazzi come il Laboratorio "Circomotricità e volteggio equestre" tenuto dal Donkey Ranch con il team del Volteggio Equestre, le “Storie in corso”, laboratorio di e con Paola Bortoluzzi organizzato da Universi Sensibili di Antonio Catalano, Casa degli Alfieri (nella Sala Bimbi della Biblioteca in via Calvi 45, domenica , alle 14.30) ed ancora laboratori di discipline acrobatiche, circo e giocoleria a cura di CHAPITOMBOLO (in piazza Marconi), il laboratorio di circomotricità e volteggio equestre a cura di Teatro degli Acerbi, alle ore 16.00, parco della Torre e i laboratori di pittura lungo le vie del mercatino. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. L’ingresso è gratuito. Il programma completo è disponibile sulla pagina face book della manifestazione e per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 328 3917906.

----

(m.p.r.) - La festa Patronale di San Bartolomeo, si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 agosto. Giovedì 23 nel giardino di Palazzo Callori il Gruppo “Attori per caso” presenterà la commedia divertente “La suocera porta guai”. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica si svolgerà il tradizionale torneo di calcio Alberto Baiano, mentre le serate saranno allietate da musica ed intrattenimenti. Domenica 26 alle ore 11,30, nella chiesa parrocchiale, il parroco don Andrea Tancini ha invitato il vescovo di Casale mons. Gianni Sacchi, per la messa in onore di San Bartolomeo, patrono del paese. Seguirà l’aperitivo in piazza offerto dall’Amministrazione Comunale.

----

(c.g.) – Enogastronomia protagonista nell’estate monferrina di Calliano dove sta per tornare la Sagra dello Stufato d’Asino. Nel paese monferrino le decine di volontari della locale Pro Loco di Calliano si preparano ad un intenso weekend che riporterà in paese le folle di amanti della cucina locale ed in particolare dei piatti a base di carne d’asino. La manifestazione culinaria di fine mese, promossa dalla Pro Loco e sostenuta da Comune e Comunità Collinare Monferrato – Valle Versa, vedrà protagonisti, da venerdì 24 a domenica 27 agosto, sulle tavole della Pro Loco allestite nel centro del paese monferrino, fino ad esaurimento scorte, i tre piatti tipici della cucina locale: gli agnolotti, i salamini e lo stufato, tutto a base di carne d’asino, con un’attenzione particolare proprio per lo stufato che verrà servito accompagnato da polenta. Accanto ad essi altre specialità e bevande, il tutto presso il quartier generale del cortile di via Roma. L’appuntamento prevede, dopo le 19 di ogni serata (e in occasione del pranzo della domenica), l’avvio della distribuzione delle specialità con intrattenimenti musicali e danzanti. Gli ospiti musicali saranno i seguenti: venerdì 24 i B-Side, sabato 25 Polidoro Group e Oro Caribe e domenica 26 Free Music. La Sagra dello stufato d’Asino rappresenta l’ultimo grande impegno culinario in paese prima della trasferta ad Asti, in occasione del Festival delle Sagre, quest’anno programmata per sabato 8 e domenica 9 settembre con agnolotti e salamini d’asino e la preparazione della tradizionale sfilata storica dedicata ai reali momenti di vita del paese nei tempi passati. E, dopo tali manifestazioni, gli appuntamenti all’aperto a Calliano si chiuderanno nel terzo fine settimana di ottobre quando è prevista la consueta Festa Patronale che porta con sé la campanilistica sfida del Paglio Ragliante che vedrà opposti i diversi team corrispondenti ai differenti borghi del paese, pronti a darsi battaglia sul locale sferisterio.