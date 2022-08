Articolo »

Sport

30 agosto 2022

30 agosto 2022 Casale Monferrato

Pallacanestro Novipiù Monferrato Basket: si alza il sipario sulla stagione Al Castello la presentazione del roster

Rossoblu al completo al termine della presentazione in Sala Chagall

di Andrea Mombello

Presentazione in grande stile martedì sera al Castello paleologo di Casale per la Novipiù Monferrato Basket. Una squadra al servizio del territorio, che farà divertire il pubblico al Pala Energica Paolo Ferraris. Questo l'obiettivo del team del presidente Simone Zerbinati, condiviso con l'ad Savino Vurchio e con l'amministrazione comunale. Affollata la sala Chagall della fortezza cittadina, dove all'evento era presente come ambasciatrice del Monferrato nel mondo, la skeletonista azzurra Valentina Margaglio. La squadra di coach Andrea Valentini è pronta a scendere motivata sul parquet: come primo impegno ufficiale la Supercoppa di A2.

Servizio completo su "Il Monferrato" di venerdì 2 settembre