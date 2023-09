Articolo »

05 settembre 2023

05 settembre 2023 Fubine Monferrato

Festeggiamenti nel borgo L'abbraccio di Fubine alla sua campionessa del mondo Serena Caminotto medaglia d'oro di Fossa Universale nel ritiro a volo

La festa in onore della campionessa che si è tenuta a Fubine Monferrato

di Paolo Giorcelli

Sulle note di “We are the champions”, celeberrimo brano dei Queen interpretato per l’occasione della Banda Musicale del borgo, ha fatto il suo vittorioso ritorno nella “sua” Fubine Serena Caminotto, la cui squadra, parte della Delegazione Azzurra allenata dal Direttore Tecnico Sandro Polsinelli, ha trionfato al Campionato del Mondo di Fossa Universale, svoltosi nella città spagnola di Avila dal 3 al 6 agosto. La Fossa Universale è la disciplina non olimpica del tiro a volo nella quale i lanci dei piattelli vengono effettuati da cinque macchine invece che da quindici, come invece avviene nel Trap a cinque cerchi.

Sul tetto del mondo in terra iberica e con un oro “strappato” alle avversarie francesi grazie a 14 piattelli di distacco, la ventiduenne iridata colleziona già nel suo palmares, fra gli altri, il titolo di campionessa italiana nel settore giovanile individuale ottenuto nel 2019 e un secondo posto a squadre agli Europei 2022 in Slovenia.

Ad accoglierla domenica mattina, per una solenne e partecipata cerimonia in Piazza Colombo, sono stati l’Amministrazione del Sindaco Lino Pettazzi, il Consigliere Provinciale Stefano Zoccola e, soprattutto, la comunità locale che l’ha accompagnata al successo mondiale in sei anni di intenso lavoro e di sacrifici, ma anche di gioie e soddisfazioni, frutto di centinaia di km percorsi da nord a sud d’Italia con la famiglia sempre al suo fianco. Serena Caminotto ha ricevuto, rispettivamente dalle mani del rappresentante alessandrino Zoccola e dei Consiglieri Comunali Daniela Faletti e Luca Angeleri – quest’ultimo con delega allo sport, l’omaggio di benemerenza di Palazzo Ghilini, la targa in dono dalla comunità fubinese - “Passione, forza e determinazione ti hanno portato sulla vetta del mondo. Te ne saremo per sempre grati", recita l’incisione, e la fibbia in argento, simbolo del Comune.

L’oro al collo di Serena Caminotto, che da poco ha compiuto il suo ingresso nell’Arma dei Carabinieri e sta ultimando i preparativi per partire giovedì alla volta di Lonato del Garda dove disputerà il campionato italiano individuale, sipario di stagione, regala a Fubine una nuova consacrazione come “capitale” dello sport monferrino. A pochi giorni dalla Monsterrato, capace di attrarre lo scorso weekend circa 650 atleti da tutto il mondo e il pilota Alain Prost, il paese attende la seconda edizione del Campionato Italiano di Gravel FCI: la competizione di indubbia rilevanza nel suo settore, in programma domenica 17 settembre, ha infatti preferito i tracciati nostrani, sempre più amati e frequentati dalla community internazionale dei biker, ai più “blasonati” di Veneto e Toscana.

Si appresta, infine, a tagliare il nastro del primo anno di attività la nuova area sportiva, sita nella parte bassa del borgo, che include il campo da padel e i due polivalenti, riservati a tennis e calcetto e a pallavolo e basket. Gli impianti sono supervisionati dall’ASD Fubine Sport Village, collettivo che ne garantisce il funzionamento, l’accesso e l’utilizzo, regolati con un moderno sistema di prenotazione digitale.