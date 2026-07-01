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Accoglienza turistica
Apre i battenti la nuova area di sosta per i camper
Sono a disposizione sedici piazzole all'ultimo livello del parcheggio Eraldo Monzeglio
Ha mancato il poco “realistico” bersaglio del ponte vacanziero del 2 giugno, ma alla fine il Comune ha mantenuto la promessa di aprire i battenti, nei limiti del primo mese estivo, della nuova Area sosta per Camper (non ammesse, invece, roulotte, rimorchi e altre formule di campeggio), all’ultimo livello del parcheggio Eraldo Monzeglio, sottostante Via Circonvallazione.
Sedici piazzole di sosta in posizione panoramica, colonnine di erogazione dell'acqua potabile e scarico di acque nere, un pozzetto a terra carrabile per il deflusso delle acque grigie, tre colonnine multipresa per l'erogazione dell'elettricità: è questo il pacchetto servizi “all inclusive” della piazzola che fino al 31 agosto rimarrà completamente gratuita, facilities incluse. L’idea, da parte del Municipio - “Spegni il motore, ammira il panorama e goditi il Monferrato!”, è il suo accorato invito, è quella di rodarne le potenzialità e incentivare l’attrattività del borgo e delle zone limitrofe nella stagione con la maggiore offerta di eventi e manifestazioni (il Festival Vignale in Danza, alle battute iniziali, le due Patronali agostane di San Lorenzo e San Bartolomeo e la Monsterrando Gravel Race del 22 agosto, senza considerare le innumerevoli sagre, kermesse e i calendari di cultura e spettacolo distanti solo una manciata di km). L’Area Camper vignalese, finanziata dalla Regione Piemonte con i Fondi di Coesione Territoriale di provenienza PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, videosorvegliata e aperta tutto l’anno, 24 ore su 24, senza chiusure infrasettimanali, verrà dotata di un’area ecologica e solo gli ospiti potranno conferire, differenziandoli, i propri rifiuti. Apposta, infine, in Piazza Mezzadra e al varco di accesso da Via Circonvallazione, la segnaletica verticale di indicazione per i veicoli che vorranno raggiungerla.
Per il suo corretto utilizzo, vige un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il 13 maggio scorso. I camper non potranno sostare per più di 48 ore dal loro “insediamento” e, comunque, ne occorreranno altre 72 per poter, eventualmente, rientrare: una soluzione dettata dalla volontà di scongiurare “accaparramenti” e “pernottamenti” eccessivamente prolungati e di estendere le opportunità di soggiorno e fruizione del territorio a più soggetti e famiglie. Cristallino il vademecum dei divieti: al bando l’accensione dei fuochi a diretto contatto con il terreno, lo scavo di buche, il lavaggio dei veicoli, l’utilizzo di generatori di corrente, lo sciacquo agli erogatori d’acqua di stoviglie, cibo e biancheria, il gioco con il pallone, il posizionamento dei panni da asciugare fuori dai mezzi e il disturbo della quiete pubblica in orario notturno.
La tariffa di sosta quotidiana, applicata dal mese di settembre, comprenderà la fruizione dei servizi in loco. La prenotazione e il pagamento avverranno tramite elettronicamente, con modalità e indicazioni che il Comune (gestore unico dell’Area, ma con l’eventualità futura di affidarlo a terzi) illustrerà sulla cartellonistica e sul sito web istituzionale. Il testo normativo solleva anche l’opportunità di convenzioni o partnership con le associazioni culturali e turistiche del paese. Non verrà richiesta, invece, la neo istituita tassa di soggiorno, appannaggio esclusivamente dei clienti delle strutture ricettive vignalesi.
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