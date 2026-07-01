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Comprensorio

01 luglio 2026

01 luglio 2026 Vignale Monferrato

Accoglienza turistica Apre i battenti la nuova area di sosta per i camper Sono a disposizione sedici piazzole all'ultimo livello del parcheggio Eraldo Monzeglio

L'area di sosta per camper ricavata nel parcheggio Monzeglio

di Paolo Giorcelli

Ha mancato il poco “realistico” bersaglio del ponte vacanziero del 2 giugno, ma alla fine il Comune ha mantenuto la promessa di aprire i battenti, nei limiti del primo mese estivo, della nuova Area sosta per Camper (non ammesse, invece, roulotte, rimorchi e altre formule di campeggio), all’ultimo livello del parcheggio Eraldo Monzeglio, sottostante Via Circonvallazione.

Sedici piazzole di sosta in posizione panoramica, colonnine di erogazione dell'acqua potabile e scarico di acque nere, un pozzetto a terra carrabile per il deflusso delle acque grigie, tre colonnine multipresa per l'erogazione dell'elettricità: è questo il pacchetto servizi “all inclusive” della piazzola che fino al 31 agosto rimarrà completamente gratuita, facilities incluse. L’idea, da parte del Municipio - “Spegni il motore, ammira il panorama e goditi il Monferrato!”, è il suo accorato invito, è quella di rodarne le potenzialità e incentivare l’attrattività del borgo e delle zone limitrofe nella stagione con la maggiore offerta di eventi e manifestazioni (il Festival Vignale in Danza, alle battute iniziali, le due Patronali agostane di San Lorenzo e San Bartolomeo e la Monsterrando Gravel Race del 22 agosto, senza considerare le innumerevoli sagre, kermesse e i calendari di cultura e spettacolo distanti solo una manciata di km). L’Area Camper vignalese, finanziata dalla Regione Piemonte con i Fondi di Coesione Territoriale di provenienza PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, videosorvegliata e aperta tutto l’anno, 24 ore su 24, senza chiusure infrasettimanali, verrà dotata di un’area ecologica e solo gli ospiti potranno conferire, differenziandoli, i propri rifiuti. Apposta, infine, in Piazza Mezzadra e al varco di accesso da Via Circonvallazione, la segnaletica verticale di indicazione per i veicoli che vorranno raggiungerla.

Per il suo corretto utilizzo, vige un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il 13 maggio scorso. I camper non potranno sostare per più di 48 ore dal loro “insediamento” e, comunque, ne occorreranno altre 72 per poter, eventualmente, rientrare: una soluzione dettata dalla volontà di scongiurare “accaparramenti” e “pernottamenti” eccessivamente prolungati e di estendere le opportunità di soggiorno e fruizione del territorio a più soggetti e famiglie. Cristallino il vademecum dei divieti: al bando l’accensione dei fuochi a diretto contatto con il terreno, lo scavo di buche, il lavaggio dei veicoli, l’utilizzo di generatori di corrente, lo sciacquo agli erogatori d’acqua di stoviglie, cibo e biancheria, il gioco con il pallone, il posizionamento dei panni da asciugare fuori dai mezzi e il disturbo della quiete pubblica in orario notturno.

La tariffa di sosta quotidiana, applicata dal mese di settembre, comprenderà la fruizione dei servizi in loco. La prenotazione e il pagamento avverranno tramite elettronicamente, con modalità e indicazioni che il Comune (gestore unico dell’Area, ma con l’eventualità futura di affidarlo a terzi) illustrerà sulla cartellonistica e sul sito web istituzionale. Il testo normativo solleva anche l’opportunità di convenzioni o partnership con le associazioni culturali e turistiche del paese. Non verrà richiesta, invece, la neo istituita tassa di soggiorno, appannaggio esclusivamente dei clienti delle strutture ricettive vignalesi.





