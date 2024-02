Articolo »

Cultura

22 febbraio 2024

22 febbraio 2024 Vignale Monferrato

Palestra Comunale Il campionato acrobatico nel weekend a Vignale Organizzato dalla Piccola Scuola di Cava Manara

di Paolo Giorcelli

Si spezza l’attesa per la prossima edizione di Vignale in Danza, in programma dal 28 giugno al 3 novembre.

Vignale attende sabato 24 e domenica 25 febbraio, nella Palestra Comunale, la prima tappa del Campionato ARIA - Acrobate Responsabili Insieme per l’Aerea, organizzato da A.S.D. Kirkes – Piccola Scuola di Arti Acrobatiche di Cava Manara (Pavia), già protagonista di workshop e spettacoli nei trascorsi cartelloni della kermesse.

La competizione di acrobatica aerea, giunta quest’anno alla sua terza edizione, vedrà impegnate circa cento atlete afferenti a otto società sportive di Piemonte e Lombardia. Dalle 9 alle 17 di entrambe le giornate acrobate di ogni età, dalla categoria “Primi Voli – under 8” alla “Senior/Master over 30”, si sfideranno a colpi di cerchio e tessuto aereo e floorwork.

Le candidate dovranno totalizzare il miglior punteggio con cui accedere alla seconda tappa, la finale di campionato, che avrà luogo l’11 e il 12 maggio presso al PalaOmodei di Cava Manara. Nella sede dell’associazione si decreteranno le campionesse ARIA 2024 per le diverse categorie.

«È il primo anno in cui riusciamo a portare ARIA fuori dai confini della Lombardia, anche se il sodalizio tra Kirkes e Vignale non è una novità – spiega Serena Brioschi, presidente della Kirkes – Piccola Scuola di Arti Acrobatiche - Dal 2022 le nostre agoniste si allenano nella palestra monferrina durante la trasferta estiva, e qui le nostre docenti propongono workshop di acrobatica, aerea, danza contemporanea e yoga ogni prima settimana di settembre. Siamo fiere di essere presenti in un’area di straordinaria eccellenza paesaggistica ed enogastronomica, e di questa novità così significativa, che speriamo porti a un ampliamento sempre più capillare della rete associativa dei territori».

Il biglietto d’ingresso alla gara ha un costo di euro 5. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare lo staff di Kirkes via mail a kirkes.acrobatica@gmail.com.