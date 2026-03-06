Articolo »

06 marzo 2026

06 marzo 2026 Alessandria

Giornata Mondiale dell’Udito A marzo screening audiometrico gratuito per bambini e ragazzi Per tutto il mese di marzo, su prenotazione, al Presidio Infantile

di r.m.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria promuove una campagna di screening audiometrico gratuito rivolta alla popolazione pediatrica, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei disturbi dell’udito. L’iniziativa, organizzata dalla SC Otorinolaringoiatria diretta da Raffaele Sorrentino, è rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Gli screening si svolgeranno presso gli ambulatori di Otorinolaringoiatria Pediatrica del Presidio Infantile “Cesare Arrigo” nelle giornate del 10, 12, 17 e 19 marzo, dalle ore 16 alle ore 18. In ciascun pomeriggio saranno effettuati 16 esami audiometrici, grazie all’impegno di un’équipe composta da medici specialisti, tecnici di audiometria e personale infermieristico dedicato.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire un esame di screening per identificare precocemente eventuali problematiche uditive, dall’altro promuovere la cultura della salute dell’udito, sensibilizzando i ragazzi e le loro famiglie sull’importanza di controlli periodici e di una tempestiva individuazione di eventuali disturbi che possano richiedere approfondimenti diagnostici e trattamenti specialistici.

Saranno inoltre messi a disposizione materiali informativi e divulgativi per favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della tutela della funzione uditiva, contribuendo a diffondere buone pratiche anche nel contesto familiare e sociale. L’iniziativa si avvale inoltre del patrocinio di UditoItalia Onlus, ente riconosciuto dal Ministero della Salute che si occupa di recepire e diffondere nel nostro Paese le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di prevenzione e cura delle patologie uditive.

La SC Otorinolaringoiatria dell’AOU AL rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie dell’udito sia nell’età pediatrica sia nell’adulto, con percorsi dedicati alla gestione delle sordità, anche nelle forme più complesse, e un approccio integrato che consente di accompagnare il paziente lungo tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. In particolare, quello di Alessandria, è uno dei pochi ospedali del Piemonte dove viene effettuata la chirurgia degli impianti cocleari e delle protesi uditive impiantabili, soluzioni all’avanguardia per i casi più gravi di sordità, dove gli apparecchi acustici non sono sufficienti o danno scarsi risultati.

Per accedere allo screening è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, chiamando lo 0131207310 (il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 15) oppure scrivendo all’indirizzo otologia.alessandria@gmail.com .