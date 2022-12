Articolo »

Attualità

24 dicembre 2022

24 dicembre 2022 Casale Monferrato

Decalogo dietetico Abbuffate delle festività natalizie: suggerimenti per evitare i danni Alcuni utili consigli da parte della specialista in Dietologia, Gabriella Caprino

di b.c.

Tempo di feste e, di conseguenza, anche di potenziali grandi abbuffate. Per superare questo periodo senza arrecare eccessivi danni alla forma fisica abbiamo chiesto alla dottoressa Gabriella Caprino, specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietologia, qualche consiglio utile.

«Se da un lato è vero che questo periodo è un vero e proprio attentato alla linea perché ci regala con facilità chili in più, dall’altra parte non c’è cosa peggiore di viverlo con la preoccupazione costante di ingrassare - sottolinea la Caprino - Gustiamo le delizie del Natale, dicendo no ai sensi di colpa dei quali nulla è più stressante e poco utile per il nostro benessere e per ritrovare armonia e spirito delle feste. Natale ricordiamoci non è solo la festa dei magri, ma di tutti!».

Dieci piccole regole

1) Riduciamo le porzioni e cerchiamo di evitare i cibi più calorici e soprattutto i fuori pasto.

2) Mangiamo tutte le portate che piacciono di più, evitiamo quelle che non ci stuzzicano particolarmente, senza esagerare con le porzioni e rinunciando, se è possibile, ai bis.

3) Dopo i pranzi di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania la sera solo verdura cotta o cruda o un frutto per distribuire l’eccesso di calorie in due pasti.

4) Cuciniamo sempre solo le giuste porzioni come al ristorante.

5) Surgeliamo gli avanzi, evitando così di mangiare cibi calorici per più giorni.

6) Se invitati ad un dopo cena per consumare panettone e dolci natalizi, a cena solo verdura o un frutto, per non arrivare affamati.

7) Risparmiamo sulle calorie in più, limitiamo pane e grissini e salse aggiuntive su pandori e panettoni; no alle creme al mascarpone che oltre ad essere molto calorico rallenta la digestione.

8) Frutta secca, fichi e datteri possono essere mangiati in sostituzione della frutta fresca, senza però eccedere nelle quantità.

9) Il pandoro è più calorico del panettone e i dolci al cucchiaio a base di latte come creme caramel, crema catalana, bonet sono più light delle crostate. Sì a una tazzina di zabaione (solo 200 kcal per 100 grammi) con i krumiri tipici di Casale per festeggiare il nuovo anno.

10) Aumentiamo l’attività fisica con passeggiate e balli: bruceremo le calorie in allegria.