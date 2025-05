Articolo »

30 maggio 2025

30 maggio 2025 Casale Monferrato

Kermesse Così il Festival Ambiente racconta la sostenibilità Entrano nel vivo gli appuntamenti in programma a Casale Monferrato

di r.m.

«La sostenibilità non va solo rendicontata e raccontata, è fondamentale farla vivere nella comunità e nel territorio». Quello che sta avvenendo con la seconda edizione del Festival ‘Ambiente, Sostenibilità & Salute’ che quest’anno si svolge a Casale Monferrato, dopo alcuni eventi ospitati da Alessandria e la stessa città di Sant’Evasio.

La manifestazione è promossa dal Gruppo Amag in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato e quello di Alessandria, Università del Piemonte Orientale (Upo), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Aral Spa, cui si è aggiunta l’adesione di numerosi enti pubblici, realtà del privato e del privato sociale.

Il Festival mette a confronto amministratori locali, manager, esperti su temi più critici a livello ambientale, con un approccio orientato alla ricerca di nuove pratiche e soluzioni da condividere. Contemporaneamente la manifestazione vuole essere una opportunità di ascolto, sensibilizzazione e dialogo con il mondo della scuola, focalizzando l’attenzione degli studenti sulle sfide attuali e del prossimo futuro. Due gli appuntamenti di oggi, venerdì.

Il primo nel capoluogo provinciale dove si svolge la gara di scienze organizzata dall’Associazione Ideale e dal Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica dell’Upo, promossa da 3i Group e Amapola società benefit, partner d’eccezione di questa stagione. Partecipano alla competizione quindici classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Alessandria e provincia con presentazioni, modellini ed elaborati ispirati a: “Il Sole, fonte di energia (r)innovabile”, per un totale di trecento studenti.

Sempre oggi, alle 10, il Salone Tartara, in piazza Castello a Casale, ospita lo spettacolo teatrale per le scuole secondarie di primo grado, a cura del Teatro del Rimbombo, dal titolo Hearth di Davide Buarné. Lo spettacolo affronta le tematiche dell’inquinamento proponendo «una comunicazione non basata sul senso di colpa, ma sulla positività di un progresso sostenibile».

Incontri, laboratori, visite

Lunedì 2 giugno il festival entra nel vivo. Alle 18, al Teatro Municipale di Casale Monferrato, concerto inaugurale “… E mi sovvien l’eterno… il legame profondo tra Musica e Natura”. Si esibirà l’Ensemble Barocco L’Archicembalo - Marcello Bianchi, Vittoria Panato, Valerio Giannarelli, Marco Pesce, violini - Mauro Righini, viola - Claudio Merlo, violoncello, - Nicola Barbieri, violone - Daniela Demicheli, clavicembalo. Saranno eseguite musiche di Antonio Vivaldi. Il concerto si svolge in collaborazione con il XVI Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo…”.

Martedì 3 giugno alle 10, al Teatro Municipale, “Il ghiacciaio Anselmo ha caldo” (Il movimento del gigante bianco), uno spettacolo della compagnia teatrale Coltelleria Einstein di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, collaborazione artistica Fabio Comana, Scene e costumi Mirella Salvischiani. Rivolto alle scuole primarie, l’azione teatrale sviluppa il tema scottante dell’estinzione dei ghiacciai «e la parola scottante è proprio giusta per un ambiente che si va sempre più surriscaldando» dicono gli autori. Ingresso libero su prenotazione. Am+ di Casale Monferrato ha offerto lo spettacolo.

Mercoledì 4 giugno la quinta edizione della Giornata della Sostenibilità si svolgerà dalle 9 alle 20 tra il Mercato Pavia, piazza Castello e l’area verde dell’imbarcadero lungo Po. Tre le aree a tema: “Ambiente e Sostenibilità” sul lungo Po, “Salute, Mobilità sostenibile, Educazione stradale e Sicurezza” all’interno del Mercato Pavia, ‘Protezione Civile, Soccorso e Pompieropoli’ in piazza Castello.

Giovedì 5 giugno, alle 10, nella sala conferenze del Museo Dinamico Geometrie dell’acqua via XX Settembre 134, il seminario in collaborazione con l’Upo e il Collegio Geometri di Casale. Interverranno Enrico Boccaleri, vicedirettore del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, su “L’acqua: riflessioni sulla sostanza più importante per la vita”, ed Elettra Repetto, assegnista di ricerca al Dipartimento di studi umanistici, su “Greenwashing, ovvero la manipolazione verde”.