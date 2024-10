Articolo »

10 ottobre 2024

10 ottobre 2024 Casale Monferrato

Domenica 13 ottobre a Casale L’Anmil celebra la 74ª Giornata Nazionale per le vittime del lavoro La manifestazione organizzata dall'associazione territoriale di Alessandria

di r.m.

Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - istituzionalizzata con D.P.C.M. nel ’98 su richiesta dell'Anmil (Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) - con il Patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno di tutte le testate giornalistiche.

Per la Giornata sono previste iniziative in tutta Italia organizzate dalle sedi territoriali associative cui prendono parte le massime autorità locali in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Il programma della sede Anmil territoriale si svolge a Casale Monferrato nel seguente modo: alle ore 9 messa nella chiesa Santi Maria e Carlo nel quartiere Ronzone; alle ore 10 cerimonia civile, nella Sala Marescalchi nel Castello del Monferrato, con il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, il presidente territoriale Anmil, Manuela Borsi, il consulente legale dell’Anmil, Massimo Lasagna, la presidente Afeva, Giuliana Busto, il dirigente Inail, Giovanni Serra, per l’Asl Al Marinella Bertolotti e Federica Grosso. Inoltre sarà presente Enzo Amich e l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi. Oratore ufficiale Alessandra Dellacà.

Durante l'incontro saranno consegnati i Brevetti e i Distintivi d’Onore agli Invalidi del lavoro da parte della Direzione Inail regionale.