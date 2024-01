Articolo »

02 gennaio 2024

02 gennaio 2024 Frassineto Po

Aveva 79 anni Cordoglio a Frassineto Po e in Monferrato per la scomparsa di Eugenio Ubertazzi

di Mattia Rossi

Lutto a Frassineto e Casale per la morte, a 79 anni, di Eugenio Ubertazzi.

Nato a Frassineto, laureato in Economia con abilitazione allesercizio della professione di dottore commercialista, Ubertazzi era stato segretario generale del Comune di Casale, incarico che mantenne fino al 1998 quando l'allora sindaco Coppo lo sostituì dando vida a una lungabvicenda giudiziaria che finì per dare ragione all'ex segretario.

Fu anche revisore dei conti del Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, revisore dei conti del Comune Andorno Micca e giudice tributario della Commissione provinciale di Alessandria dal 2002 al 2019.

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì, alle 20,30 nella chiesa di Frassineto; funerale domani, mercoledì, alle 10,30.