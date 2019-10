Articolo »

09 ottobre 2019 Odalengo Piccolo

Kermesse Nel weekend un doppio appuntamento con "Camminare il Monferrato" Sabato 12 a Odalengo Piccolo e domenica 13 a Cella Monte

di r.m.

Camminare il Monferrato propone due appuntamenti nel fine settimana: a Odalengo Piccolo e a Cella Monte. Ad Odalengo Piccolo l’appuntamento è inserito nel programma della fiera del tartufo: “Tufo & Tartufo” ed è previsto per sabato 12 ottobre. La camminata si svolgerà in orario pre-serale ed è dedicata alla memoria di Gigi Mortarino, cittadino di Odalengo Piccolo, scomparso prematuramente, sensibile alle tematiche ambientali, accompagnatore naturalistico che fu molto attivo nella realizzazione e promozione dell’Oasi di Protezione della fauna presente ad Odalengo.

La camminata partirà alle ore 17 da Bricco Palmaro, cioè dal piazzale antistante l’Osservatorio Astronomico, per scendere verso la località Case Dorato e lasciare la strada asfaltata e prendere la vecchia strada comunale bianca che passa davanti alla cappella campestre della Madonna delle Vigne, scendendo in mezzo ai filari. Si raggiunge l’antica strada della Valle (che si dice essere stata anche percorsa da Napoleone) per poi risalire lungo la Strada del Broglio. Da lì, dopo pochi metri sulla strada asfaltata, si riprende lo sterrato in mezzo ai prati fino ad arrivare alla Frazione Pessine, per poi prendere il sentiero della Superga Crea e, ammirando le luci del paese dall’alto, ritornare all’Osservatorio verso le 19. Giunti al punto di arrivo i Camminatori saranno accolti da un rinfresco “rustico” e, per chi desidera sarà possibile seguire lo spettacolo di cabaret di Ricki Avateo e Igor Vazzaz, dove la canzone d’autore si fonde con la tradizione popolare. Alle 21.30 ci sarà la consueta apertura dell’Osservatorio. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Gli organizzatori consigliano di portare con sé una torcia elettrica. Per informazioni tel. 339 8344608.

Il secondo appuntamento si svolgerà invece, come di consueto, domenica pomeriggio 13 ottobre a Cella Monte in occasione della “La domenica nel Borgo”.

Il ritrovo è previsto in regione Sardegna alle ore 14,45, con partenza alle ore 15. Si percorrerà un tratto di circonvallazione per scendere verso regione Fornace. Seguendo il sentiero si arriverà alla cascina Valtegna, per poi proseguire in direzione Belvedere, frazione Coppi, fino a giungere poi alla chiesetta di Sant’Anna dove sono si potrà ammirare stupendo panorama e… i curiosi pali a forma di matita colorata presente in quelle vigne. Si costeggia la vigna alla destra della chiesetta in direzione valle dei Frati. Qui si potranno ammirare i colori della vigne. Arrivati sul sentiero della valle dei Frati si giunge alla riserva “Asfodelo” dove si potranno vedere i maiali della riserva al “lavoro. Si ritorna in direzione della cascina Magrina per raggiungere la frazione Coppi e poi l’abitato di Cella Monte. All’arrivo la Pro Loco offrirà ai partecipanti la merenda. Per informazioni tel. 339 3601989.