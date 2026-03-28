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Cultura

28 marzo 2026

28 marzo 2026 Valenza

Sul palco “Le nostre donne” verso il sold-out: sabato al Teatro Sociale Sabato 28 marzo alle 21

Tre amici. Antonio Zavatteri, Luca Bizzarri ed Enzo Paci

di Massimo Castellaro

Si avvia al sold out “Le nostre donne”, penultimo appuntamento, in programma sabato 28 marzo al Sociale di Valenza, della stagione Apre, promossa in collaborazione con Piemonte dal Vivo e curata dalla Cooperativa CMC Nidodiragno.

Si tratta di uno spettacolo di cui si è parlato molto negli scorsi mesi, particolarmente atteso sia per la qualità della pièce che per l’eccellenza degli interpreti. L’opera, scritta dal pluripremiato autore Eric Assous, mette in scena tre amici inseparabili da trent’anni: Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri).

Una partita a poker che non inizierà mai diventa il pretesto per una confessione sconvolgente che cambierà il corso della serata, mettendo a nudo fragilità, segreti e contraddizioni del mondo maschile. Le “donne” del titolo, pur non comparendo mai fisicamente, sono le vere protagoniste invisibili, evocate dai racconti e dalle crisi dei tre uomini sul palco.

Lo spettacolo è una co-produzione CMC/Nidodiragno e Teatro Stabile di Verona.