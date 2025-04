Articolo »

Cultura

05 aprile 2025

05 aprile 2025 Casale Monferrato

Giovedì 10 aprile Stupor Mundi: la presentazione in Filarmonica Evento letterario alle ore 18,30

Francesco e Silio Bozzi. Gli autori saranno a Casale Monferrato

di a.mo.

Giovedì 10 aprile alle ore 18,30 presso il palazzo dell’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato si terrà la presentazione del libro “Stupor Mundi - Un ritorno in Sicilia” di Francesco e Silio Bozzi con la prefazione del noto scrittore, giornalista e conduttore televisivo Pietrangelo Buttafuoco.

Francesco Bozzi è autore televisivo, radiofonico e sceneggiatore che ha già al suo attivo due romanzi della serie giallo del commissario Mineo, L’assassino scrive 800A (2020) e Il giallo del gallo (2021) e il saggio Filosofia del suca (2022) tutti pubblico con Solferino Edizioni.

Silio Bozzi nato a Palermo nel 1960, è stato vice questore aggiunto della Polizia di Stato, specializzato in polizia scientifica, dirige il Gabinetto di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo. Da molti anni è consulente dei principali scrittori di Noir e Polizieschi italiani come Carlo Lucarelli e Andrea Camilleri.

Alla conduzione la blogger letteraria Francesca Ventura che proporrà la versione online della presentazione sul suo blog e gruppo Facebook “Letture tra due guanciali”.