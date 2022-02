Articolo »

24 febbraio 2022

24 febbraio 2022 Casale Monferrato

Lunedì 28 febbraio «Perché discutere della questione del confine orientale?» Incontro dell'Anpi con Eric Gobetti e Gad Lerner

Nella foto Eric Gobetti che con Gad Lerner sarà relatore dell'incontro

di r.m.

«Perché discutere della questione del confine orientale? Oggi come non mai riteniamo necessario che si apra un confronto pubblico sulla tragedia delle foibe e sul drammatico esodo dei cittadini istriani, fiumani e dalmati che hanno dovuto abbandonare le terre dove si erano radicati. Non si può accettare che si utilizzi il Giorno del Ricordo come uno strumento per mettere sullo stesso piano chi ha combattuto per la Liberazione dal nazifascismo e chi invece ha provocato la catastrofe della IIa Guerra mondiale. Se qualcuno pensa che non si voglia parlare delle foibe e dei crimini che hanno caratterizzato le terre del confine orientale, si sbaglia».

Così l'Anpi di Casale Monferrato spiega l'organizzazione dell'incontro di lunedì 28 febbraio alle ore 21 nel Salone Tartara di piazza Castello: «Abbiamo invitato a discutere di questi temi Eric Gobetti, storico e ricercatore, autore di molti testi che riguardano la storia del confine orientale e recentemente per Laterza del volume “E allora le foibe?”, e Gad Lerner saggista e giornalista che da anni con le sue inchieste esplora la realtà sociale e politica italiana».

Per l'Anpi parlare delle foibe «significa affrontare l'insieme complesso delle situazioni createsi nell'arco di un lungo periodo storico che ha visto Italia ed Europa soggiogate dal regime fascista e dall'occupazione nazista. Crediamo, come ci ha indicato lo storico Enzo Collotti, che oggi più che mai "[...] sia necessario riportare il discorso alla radice della storia, alla cornice dei drammi che hanno lacerato l’Europa e il mondo e nei quali il fascismo ha trascinato, da protagonista non da vittima, il nostro Paese [...]"».