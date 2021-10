Articolo »

10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Murisengo

Appuntamenti A Murisengo si prepara la stagione del Tartufo Bianco I weekend a tema fino a dicembre e la Fiera Nazionale Trifola d'Or

Dal 16 ottobre gli eventi dedicati al Tartufo Bianco

di Chiara Cane

Al via a Murisengo i preparativi per la 54ma Fiera Nazionale del Tartufo Trifola d’Or del 14 e 21 novembre prossimi e per la seconda Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato, in programma dal 16 ottobre al 12 dicembre.

La Terra del Tartufo torna così a celebrare il Tartufo Bianco Pregiato o d’Alba, meglio ancora, Tuber Magnatum Pico, con un’offerta distribuita su 9 week end, per apprezzarlo in tutte le sue declinazioni, dalla tavola alla spesa, dal territorio alla cultura fino alla natura e all’ambiente, riservando l’appuntamento clou alle due tradizionali domeniche di Fiera Nazionale.L’edizione 2021 dedicherà una pagina speciale di musica e teatro dedicata al Sommo Poeta nel 700mo anniversario dalla sua morte, e un corso sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del CNST.

Anche quest’anno, sull’onda dell’apprezzata esperienza del 2020, l’offerta tornerà a spalmarsi su 18 giornate, con una proposta in “scaglie” della storica Trifola d’Or. Tutti i sabati e le domeniche, sarà possibile acquistare, direttamente dal cercatore, Tuber Magnatum Pico o neri appena raccolti, presso l’Angolo del Trifolau allestito in piazza Boario (dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17). In parallelo, a due passi, presso il Temporary Store TargatoMurisengo di via Asti 2, i produttori di Murisengo saranno presenti con la loro variegata proposta di vino, agroalimentari e trasformati artigianali a km0.

Gran ritorno, domenica 14 e domenica 21 novembre della Fiera Nazionale Trifola d’Or con un format rinfrescato e ridisegnato nel rispetto delle norme antiCovid e, soprattutto, nell’esaltazione degli elementi naturali e urbani caratterizzanti il borgo monferrino. Non più il grande padiglione coperto, ma una soluzione en plein air con coperture parziali, valorizzata da interventi di architettura verde. Tra le presenze garantite: trifolau e commercianti, in prevalenza locali; il Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba per la verifica della conformità/idoneità di tutti i tartufi posti in esposizione e vendita; il mercato contadino di Campagna Amica Coldiretti; produttori TargatoMurisengo; artigiani con prodotti a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese e tante altre categorie merceologiche tutte rigorosamente selezionate. Anche la proposta gastronomica della fiera si rinnova con uno Street Food a km0 distribuito in quattro diverse isole open air. Main sponsor della Fiera: Regione Piemonte e Fondazione CRAL.