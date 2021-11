Articolo »

Comprensorio

19 novembre 2021

19 novembre 2021 Cerrina

Kermesse La Monferraglia "uinter" in Valcerrina Successo per l'evento che si è snodato tra le colline

I partecipanti hanno percorso 55 chilometri in sella ai cinquantini

di Chiara Cane

Ottocentodieci partenti, di cui 24 donne, per l’ultimo raduno di Monferraglia edizione “uinter” rinnovato domenica 14 novembre in Valcerrina. Baffi e Cappotto, il dress-code della versione invernale del raduno goliardico di motorino mono-marcia, organizzato dal casalese Alessandro Ansaldi che, annualmente, si rinnova tra natura e bellezze paesaggistiche monferrine.

Circa 55 i chilometri percorsi, all’80% su strade sterrate, lungo le municipalità di Cerrina Monferrato, Mombello Monferrato, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Villadeati, Castelletto Merli, Moncalvo e Ponzano Monferrato. La provenienza dei partecipanti è stata registrata al 60% dal nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; al 25% dalle regioni centrali, quali Toscana, Molise e Marche e il 15% circa dal resto d’Italia, isole comprese.

Tra i motocicli più datati, il Covidio 1955 del bresciano Andrea Loi. Il premio per il miglior scatto foto della giornata (il guasto ad un motorino catturato nel bosco) è andato al team piacentino Bissa Brod. Apprezzate le tappe gastronomiche: la cena del sabato al Circolo Piancerreto Equipe dopo la “Mini Nait”, la colazione a cura dell’Associazione Uno spicchio di Monferrato di Montalero, il pranzo del Circolo di Montaldo e i ristori di Cerrina Valle curati da proloco e polisportiva.

Anche per questa nuova edizione, è tornato a pulsare forte il Cuor Monferraglio che, attraverso la lotteria pro malattie infantili rare, ha raccolto ben 6mila euro. Soddisfazione per gli organizzatori e i sindaci dei territori attraversati. “Sono molto soddisfatto per la riuscita della manifestazione – ha detto il sindaco di Cerrina Monferrato Marco Cornaglia, - mi ha fatto piacere vedere una piena collaborazione tra paese e frazioni e fra giovani e meno giovani. Tutti insieme hanno dimostrato che l’unione è una forza che permette di raggiungere gli obiettivi. Ringrazio tutti, anche i cittadini che, nonostante non condividessero in pieno la manifestazione per l’eccessivo folclore e per la rumorosità, ne hanno permesso lo svolgimento”. “Per il 2022 stiamo pensando ad una versione in ebike della fortunata manifestazione – chiosa Ansaldi – inoltre, speriamo di tornare presto a Casale Monferrato, anche alla luce del rinnovato interesse manifestato dal sindaco Federico Riboldi”.