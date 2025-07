Articolo »

Seconda edizione Territorio d’arte tutto da esplorare. Torna “Germinale” Si apre il 12 settembre

Un momento della presentazione in Galleria Subalpina a Torino

di Alessandro Anselmo

Germinale - Monferrato art Fest, la rassegna diffusa di arte contemporanea in Monferrato, è stata presentata in anteprima alla stampa lo scorsa giovedì, 17 luglio, presso la Galleria Subalpina di Torino. Diversi i sindaci e gli amministratori del nostro territorio e della Regione presenti all’incontro oltre ad artisti e organizzatori. La seconda edizione sarà ufficialmente inaugurata il prossimo 12 settembre alle ore 17 presso la Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato e vedrà le iniziative svilupparsi sino al 12 ottobre in 27 sedi espositive, 22 comuni del Basso Monferrato e con circa 50 artisti coinvolti: 25 invitati, 7 in residenza, 1 per il bando “I’m in love with my car” e 15 per il Premio Selva. La rassegna di arte contemporanea diffusa, a cura di Francesca Canfora, si intitola “Alimurgia. Nutrire lo sguardo e coltivare il pensiero”.

A suggerire il titolo è il termine coniato nel 1700 dal medico e naturalista fiorentino Giovanni Targioni Tozzetti con cui si indica la pratica di ricorrere a piante spontanee, selvatiche e commestibili come risorsa alimentare in tempi difficili, come quelli attuali. Un invito a rallentare per esplorare il territorio e a considerare l’arte come forma di nutrimento lento, che germina nel tempo, come cura alle conseguenze nefaste della nostra epoca.

Sono 25 le presenze tramite invito diretto rivolto ad artisti affermati e mid-career: Albertelli Abbaldo, Luca Arboccò, auroraMeccanica, Salvatore Astore, Maura Banfo, Nicola Bolla, Domenico Borrelli, Enrica Borghi, Federico Borroni, Maurizio Camerani, Vanni Cuoghi, Riccardo Dapino, Emilio Ferro, Giulia Forgione, PierLuigi Fresia, Lorenzo Gnata, Enrico Iuliano, Giacomo Modolo, Frédérique Nalbandian, Pedro Pires, Marco Tagliafico, Alessandro Sciaraffa, Luigi Stoisa, Guendalina Urbani, Antonio Violetta.

Come nella prima edizione, contestualmente alla rassegna verrà realizzata un’opera permanente. Dopo Moncalvo la sede prescelta per quest’anno è il Castello di Razzano ad Alfiano Natta e la scultura che sarà posizionata nella corte interna dell’edificio verrà realizzata dagli artisti Albertelli-Abbaldo. Parte fondante del progetto sono le Residenze d’arte, che si svolgeranno contestualmente all’evento. Obiettivo delle Residenze è ospitare talenti emergenti per tutta la durata della rassegna offrendo un luogo che sarà atelier e spazio espositivo al tempo stesso, in cui abitanti visitatori avranno l’opportunità non solo di vedere le opere in esposizione, ma poter conoscere e incontrare di persona gli artisti.

Gli spazi destinati a ospitare le Residenze d’Arte sono diversi e saranno tutti inseriti nel circuito di visita ufficiale di Germinale. Le Residenze disponibili sono 7 e gli artisti vincitori, selezionati tramite bando, verranno annunciati in conferenza stampa. Agli eventi espositivi si affiancherà un fitto calendario di talk su tematiche legate all’arte e alla sostenibilità ambientale, performing arts e workshop.

Il programma di spettacoli e performing Arts, a cura di Casa degli alfieri di Castagnole Monferrato animerà i giorni di apertura dell’evento e le varie sedi durante tutto il periodo, con vari tipi di esperienze: la “macchina magnifica”, o meglio “La Corriera dell’Arte”, che accompagnerà in tour i visitatori a visitare le varie sedi espositive di Germinale; le passeggiate poetiche ed esperienziali di Teatro Natura. Novità importante di questa seconda edizione è la firma di un protocollo di intesa e l’adesione di Germinale alla rete museale diffusa di Fondazione Asti Musei, presente sul territorio della provincia di Asti. Un’intesa che consolida e rilancia il lavoro congiunto tra diciannove enti pubblici e privati, tra cui comuni, musei, associazioni culturali e fondazioni, uniti da un obiettivo comune: promuovere, valorizzare e mettere in rete il ricchissimo patrimonio artistico, storico e culturale dell’Astigiano. Sono diversi i partner della rassegna realizzata e prodotta dalla Quasi Fondazione Carlo Gloria e Casa degli Alfieri in collaborazione con Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano. Dalla Regione Piemonte al sostegno operativo territoriale di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e di Alexala, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando Territori in Luce, di Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, in collaborazione con Fondazione Asti Musei e con il sostegno di diversi partner.

“Germinale - Monferrato art Fest”, nata a Rinco di Montiglio dalla “Quasi Fondazione Carlo Gloria”, ha come obiettivi la promozione dell’arte e della cultura e la valorizzazione del territorio e del paesaggio, tramite l’attivazione di progetti e percorsi dedicati all’arte contemporanea che coinvolgono e mettono in rete ventidue comuni del Basso Monferrato tra le province di Asti e Alessandria. Ogni comune rappresenta la tappa di un percorso articolato, ospitando diversi tipi di contenuti tra mostre, installazioni open air, residenze d’arte, che trovano sede in luoghi rappresentativi del territorio sia da un punto di vista architettonico, turistico e produttivo sia per il loro legame con la tradizione e l’eredità culturale locale. L’evento prende il nome dal settimo mese del calendario rivoluzionario francese, termine a sua volta tratto dal latino germinalis, con il significato del “mese in cui germogliano le piante”. Germinale reca nel suo nome l’idea di rinascita, di germogli e di nuove foglie, metafora più estesa di una rifioritura culturale dei luoghi attraverso i vari linguaggi espressivi dell’arte contemporanea. Info e calendario completo della rassegna al sito www.germinale.art.