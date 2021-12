Articolo »

21 dicembre 2021

Iniziativa “Mezz’ora di silenzio” in piazza Mazzini a Casale Giovedì 23 dicembre alle ore 18,30

di Chiara Cane

“Facciamoci luce per illuminare la Terra" è il tema del tradizionale appuntamento prenatalizio dal nome “Mezz’ora di silenzio” organizzato per giovedì 23 dicembre alle ore 18,30 in piazza Mazzini a Casale Monferrato per riflettere sul significato autentico del Natale.

L’iniziativa, partita su input di don Gino Piccio (sacerdote di Ottiglio alla fine degli anni ’80), ogni Natale torna ad essere occasione di ritrovo e riflessione partendo da una frase/situazione/condizione di attualità per coinvolgere centinaia di persone di ogni orientamento sociale, politico e religioso. La base comune di partenza è la contestazione del Natale consumistico e sfarzoso che, da sempre, nasconde la vera essenza del messaggio puro e autentico rivolto agli uomini di buona volontà.

Nel corso degli anni sono stati toccati i temi prevalentemente legati all’attualità, ma sempre con uno sguardo che oltrepassasse le mura anguste del territorio, per aprire orizzonti di impegno e responsabilità civile finalizzate a migliorare le menti e il mondo. Tra le associazioni partecipanti: eForum (Associazione socio-culturale impegnata, tra le altre, nell’attività di socializzazione e integrazione dei migranti), Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), L’Albero di Valentina (Associazione nata per diffondere e sensibilizzare alla cultura contro la violenza sulle donne), Coop Senape (Cooperativa di inserimento al lavoro di persone svantaggiate), Rete Radiè Resch (Associazione Internazionale di Solidarietà), Anpi, Legambiente, il gruppo Amici di don Gino, amministratori locali e dalla comunità di fedeli e laici.