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Attualità

10 luglio 2026

10 luglio 2026 Casale Monferrato

Domenica 12 luglio “Porte aperte alle adozioni” Al Centro Cinofilo Ginger Dog di Casale Monferrato

di r.m.

Domenica 12 luglio sarà una giornata speciale per gli amici di Bulli e Pupe con la coda Odv: «Vi aspettiamo al Centro Cinofilo Ginger Dog di Casale Monferrato (strada Pontestura 25) per un appuntamento particolare, “porte aperte alle adozioni”, dedicata a chi ama gli animali e a chi, magari senza saperlo, sta per incontrare il compagno di vita che stava aspettando».

Dalle 10 alle 18 «potrete conoscere da vicino i nostri cani, ascoltare le loro storie e trascorrere del tempo con loro, senza fretta. Perché un’adozione nasce prima di tutto da un incontro, da uno sguardo, da un’emozione. Durante tutta la giornata troverete anche tanti banchetti super golosi con marmellate, biscotti, biscotti vegani, dado vegetale, formaggi vegetali, oggettistica e splendidi cuscinoni per cani e gatti, oltre a tante altre idee realizzate con amore. Ogni acquisto contribuirà ad aiutarci a prenderci cura dei nostri ospiti».

«E naturalmente... fermatevi a fare pic-nic con noi! Con un piccolo contributo potrete pranzare in nostra compagnia gustando insalata di pasta, insalata di riso, couscous, formaggi vegetali, specialità vegan e tante altre bontà. Un pranzo semplice, genuino e preparato con cura, da condividere insieme in un clima di amicizia e solidarietà. Per aiutarci a organizzarci al meglio, la prenotazione per il pranzo non è obbligatoria, ma è molto gradita. Se desiderate prenotare, potete contattare via WhatsApp Margherita al 333 4014810».

«Portate amici, parenti e chiunque ami gli animali. Anche se non state cercando un cane, venite a conoscerci, a passare qualche ora con noi e a sostenere il nostro lavoro. Sarà una giornata fatta di sorrisi, code che scodinzolano, buon cibo e tanta voglia di costruire nuovi inizi. Vi aspettiamo domenica 12 luglio, dalle 10 alle 18. Chissà... magari l’amore della vostra vita ha quattro zampe e vi sta già aspettando».

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Bulli e Pupe con la coda Odv che ha sede nel Biellese ma da anni collabora con il centro cinofilo Ginger Doc di Lorenza Oppezzo. «I nostri amici pelosi che cercano casa» spiega la presidente Silvia Tiani «sono trovatelli che vengono dalle cascine delle nostre vallate e che vengono allontanati in quanto non abili al lavoro mentre un’altra parte giunge dal sud Italia, soprattutto dalla piccola sezione Enpa di Piazza Armerina in Sicilia. Venite a trovarci e a conoscere la storia».