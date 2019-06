Articolo »

Attualità

23 giugno 2019

23 giugno 2019 Casale Monferrato

Da domenica 23 giugno La nuova illuminazione del Lungo Po di Casale Monferrato Offerta alla città da Energica

di Mattia Rossi

È stata una settimana intensa per Energica, l’azienda che si occupa di acquisto e vendita di gas metano nel territorio Casalese, e in seguito alla liberizzazione del mercato, anche al di fuori. L’azienda, infatti, si è da tempo lanciata in un crescente sostegno al territorio monferrino sviluppando, come precisa il direttore di AMC Gabriella Cressano, «una politica di vicinanza e partnership con un numero sempre maggiore di associazioni culturali, umanitarie, sportive, sostenendo iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio».

In quest’ottica, ad esempio, va letto il rinnovo della sponsorizzazione di Energica al Casale FBC o il voler essere main sponsor del Monfrà Jazz Fest: «È un evento – commenta la Cressano – basato su valori importanti completamente condivisi da Energica; è un evento che nella sua struttura itinerante consente anche a chi viene “da fuori” di scoprire luoghi magici e meravigliosi di Casale e del Monferrato. Soprattutto è un festival che porta nel nome l’amore per una terra che ha bisogno di credere di più nelle proprie enormi potenzialità»

Ulteriore tassello di questo impegno è l’evento di domenica sera, 23 giugno, quando, a partire dalle ore 20.30, verrà inaugurata la nuova illuminazione di Lungo Po offerta alla città da Energica: «Questo sarà l’inizio di una serie di altre iniziative», è quanto anticipa sin d’ora il numero uno di AMC-Energica.