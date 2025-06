Articolo »

30 giugno 2025

30 giugno 2025 Casale Monferrato

Riconoscimenti per meriti sportivi alla “Trevigi”, alla Campus Monferrato e a Ettore Leporati Conferimento in Municipio

di r.m.

Sabato 28 giugno nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio a Casale Monferrato, il vice sindaco Luca Novelli ha consegnato le targhe al Merito Sportivo a tre realtà che si sono recentemente distinte nel mondo dello sport a livello nazionale e internazionale.

La scuola media “Trevigi” è stata premiata per aver ottenuto il massimo risultato nella disciplina della pallavolo ai Giochi della Gioventù di Roma 2025, confermando la qualità della formazione sportiva scolastica e l’impegno degli studenti e degli insegnanti.

Un importante riconoscimento è andato anche alla Società Campus Monferrato, protagonista di una stagione esaltante: la formazione Under 16, infatti, ha conquistato il prestigioso Torneo Internazionale “Tomas Sola” svoltosi in Spagna, mentre la categoria Under 14 ha ottenuto il primo posto nel Campionato Regionale Piemonte – Categoria Gold, portando in alto il nome della città nel panorama della pallavolo giovanile.

Infine, il premio al Merito Sportivo è stato conferito a Ettore Leporati, giovane schermidore casalese, diventato Campione Italiano Assoluto di Spada Maschile. Una vittoria di grande rilievo, ottenuta battendo in finale l’olimpionico Davide Di Veroli, attualmente numero uno del ranking nazionale e quarto a livello mondiale.

Il vice sindaco di Casale Monferrato, Luca Novelli, ha dichiarato: «Siete l’orgoglio della città. È stato un vero piacere poter consegnare personalmente questi riconoscimenti a giovani atleti che, con passione, impegno e talento, hanno saputo raggiungere traguardi eccezionali. La nostra comunità guarda a voi con entusiasmo e gratitudine, perché rappresentate ciò che di meglio Casale Monferrato sa esprimere nel mondo dello sport».