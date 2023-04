Articolo »

Comprensorio

01 aprile 2023

01 aprile 2023 Cella Monte

Camminare il Monferrato Trekking a Cella Monte tra "Vigneti e Infernot" Domenica 2 aprile lungo il sentiero 726

di r.m.

Dopo aver festeggiato i suoi primi 30 anni, ‘Camminare il Monferrato’, la nota rassegna di trekking promossa dai Comuni monferrini, dalla Riserva del Sacro Monte di Crea e dall’ Ecomuseo della Pietra da Cantoni, invita i suoi numerosi simpatizzanti a Cella Monte dove domenica 2 aprile verrà proposta una interessante escursione su parte del percorso “726 Vigneti e Infernot”. Un itinerario tra le colline in uno dei borghi più belli del Monferrato Casalese.

Il percorso numerato 726

Il ritrovo è previsto in Regione Sardegna alle ore 14.45, con partenza alle ore 15 dove, ad accogliere i partecipanti, ci sarà il sindaco Maurizio Deevasis con gli ideatori del percorso, che illustreranno lo svolgimento della manifestazione. Dall’area sportiva si percorrerà un tratto di circonvallazione scendendo agevolmente verso regione Fornace.

Valtegna, Belvedere, Coppi

Da qui, seguendo il sentiero, si arriverà alla cascina Valtegna, per poi proseguire in direzione Belvedere e frazione Coppi, fino a giungere poi alla chiesetta di Sant’Anna, dove si potrà ammirare lo stupendo panorama sui territori circostanti ed anche i curiosissimi pali a forma di matita colorata presenti da qualche anno in questi vigneti. Si costeggerà quindi la vigna alla destra della chiesetta puntando in direzione ‘Valle dei Frati’.

Si procederà dirigendo il passo verso la cascina Magrina per raggiungere in breve la frazione Coppi e poi ancora l’abitato di Cella Monte. All’arrivo in paese, la Pro Loco offrirà la merenda a tutti i partecipanti. Il gruppo sarà accompagnato da una guida professionista che illustrerà quanto di interessante si incontrerà lungo il percorso. Il servizio sarà svolto da Bruno Anna Maria.

Solo in caso di mal tempo, per un’eventuale conferma, è possibile telefonare domenica mattina dalle 11 alle12,30 al 328 /0911129. La durata della camminata è di circa ore 2,30. Attrezzatura: calzature e abbigliamento idonei. Gli organizzatori della camminata declinano ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, che avvengano durante la manifestazione. Chi non seguirà le guide lo farà a proprio rischio e pericolo.

Progetto Adozioni a distanza

Con ‘Camminare il Monferrato’ riprende anche la raccolta di fondi destinati alle adozioni a distanza presso le Missioni della Diocesi di Casale Monferrato nel Benin e nel Neuquen.

Tutte le mappe e gli itinerari sono disponibili sulla App ‘Camminare il Monferrato’ scaricabile da App Store e Google Play.