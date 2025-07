Articolo »

Cultura

07 luglio 2025

07 luglio 2025 Torino

Risorse Otto milioni da Fondazione Crt per il nuovo accordo con la Regione Su cultura, promozione del territorio, inclusione, attività formative

di r.m.

Promuovere insieme lo sviluppo sociale, culturale e formativo del territorio piemontese attraverso interventi condivisi e azioni coordinate: è questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa siglato oggi dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT, rappresentate rispettivamente dal Presidente Alberto Cirio e dalla Presidente Anna Maria Poggi.

Il Protocollo definisce una collaborazione strategica tra i due enti per il biennio 2025-2026, con un impegno economico complessivo da parte della Fondazione CRT pari a 8 milioni di euro, destinati a progetti nelle aree di cultura, inclusione, attività formative e promozione del territorio, secondo linee programmatiche condivise da entrambi i soggetti.

In particolare, 5,5 milioni di euro andranno a supporto degli enti culturali sostenuti o partecipati dalla Regione Piemonte, con l’obiettivo condiviso di garantire l’eccellenza del sistema culturale regionale, anche in funzione dell’attrattività di tutto il territorio.

2,5 milioni di euro saranno destinati a interventi di tipo strategico, individuati da Regione e Fondazione, valorizzando le esperienze positive già maturate da entrambe, in particolare nell’ambito della promozione del territorio, dell’inclusione sociale e culturale, delle attività educative e di contrasto alle povertà e del sostegno al comparto culturale.

“La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un nuovo, importante impegno che la Fondazione CRT assume insieme alla Regione Piemonte, con cui da sempre condivide un percorso di collaborazione capace di moltiplicare le opportunità e le energie del territorio, valorizzando le esperienze positive maturate da entrambe – dichiara la Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi –. Questo accordo, che prevede un impegno della Fondazione CRT pari a 8 milioni di euro, ci consente di lavorare in modo ancora più sinergico, sostenendo progetti legati alla cultura come motore di coesione sociale, all’inclusione, all’educazione, con una particolare attenzione alle fragilità e alle povertà, per promuovere lo sviluppo della nostra regione e affrontare al meglio le sfide del nostro tempo”.

“Desidero ringraziare la presidente Poggi per l’attenzione alla comunità e il profondo senso delle istituzioni mostrate fin dai primi giorni del suo insediamento alla guida della Fondazione - sottolinea il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Il Piemonte è una regione fortunata perché può contare sul supporto di realtà straordinarie, che sono un punto di riferimento prezioso e costante e la firma di questo protocollo ne è una nuova testimonianza. Grazie alle risorse messe a disposizione da Fondazione CRT rafforzeremo il nostro comparto culturale, dando supporto a tantissime realtà che rappresentano l’anima di questo settore e sosterremo progetti condivisi di valenza sociale ed educativa, ma anche rivolti alla valorizzazione della storia e delle eccellenze del nostro territorio”.

Il Comitato Strategico previsto dal Protocollo – rappresentato dai due presidenti – avrà il compito di condividere indirizzi, priorità e valutazioni degli interventi. È inoltre prevista l’attivazione di Comitati Tecnici con funzione operativa per l’attuazione dei progetti.