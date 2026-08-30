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Calcio dilettanti
Coppa Italia: vince ancora il Casale, il derby alla Pro Palazzolo
Turno di Coppa Italia in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima
Nessun problema per il Casale di Lunardon che vince anche il ritorno di Coppa Italia di Eccellenza superando per 5-2 lo Sparta Novaromentino, passando al turno successivo. In quella di Promozione il Pro Palazzolo si impone di misura nel derby con il Trino (1-0), mentre il Monferrato pareggia (1-1) con il Sale e in entrambe le occasioni sarà decisiva la gara del 9 settembre. Infine negli anticipi della Coppa Piemonte di Prima, vittoria per 4-2 della Fulvius sull'Ozzano Ronzonese, divisione della posta (2-2) invece tra Fortitudo e Moncalvo.
Per tutte queste formazioni da domenica prossima sarà già campionato.
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