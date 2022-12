Articolo »

13 dicembre 2022

13 dicembre 2022 Valenza

A Valenza "Spiritualità contemporanea. Arte e oreficeria nelle collezioni private" Inaugurazione venerdì 16 dicembre alle ore 17,30 presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza

di Massimo Castellaro

Venerdì 16 dicembre, alle ore 17.30, presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza, avrà luogo le cerimonia inaugurale della mostra “Spiritualità contemporanea. Arte e oreficeria nelle collezioni private” su iniziativa del Comune e a cura di Lia Lenti e Rino Tacchella.

Si tratta di uno dei principali eventi inseriti nella programmazione allestita per i quattrocento anni dalla fondazione del Duomo di Santa Maria Maggiore. L’esposizione è dedicata al tema del sacro nelle arti figurative e nelle arti orafe e presenterà una selezioni di dipinti, sculture e opere di oreficeria prodotte tra il XX e il XXI secolo, messi gentilmente a disposizione da collezionisti privati.

In mostra, realizzata con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, saranno si potranno ammirare opere di Elizabeth Aro, Felice Atzori, Dina Bellotti, Leonardo Bistolfi, Matteo Bonafede, Pasquale Bruni, Mario Buccellati, Alberto Caffassi, Bruno Cassinari, Saverio Cavalli, Sandro Cherchi, Guillaume Corneille, Annibale Cusi, Damiani, Chiara Dynys, Agenore Fabbri, Giorgio Facchini, Lucio Fontana, Riccardo Gatti, Antonio Giè, Enrico Goretta, Emilio Isgrò, Misha Kahn, Emanuele Luzzati, Angelo Camillo Maine, Giacomo Manzù, Arturo Martini, Umberto Mastroianni, Pietro Melandri, Aldo Mondino, Pietro Morando, Mario Ornati, Eugenio Pieraccini, Angelico Pistarino, Arnaldo Pomodoro, Egle Pozzi Biginelli, Umberto Recalcati, Laura Rivalta, Piero Ruggeri, Vittorio Rullo, Antonio Sabatelli, Paolo Spalla, Adriano Tuninetto, Barbara Uderzo e Luigi Visconti.

La mostra sarà fruibile anche nel metaverso dove Palazzo Valentino è stato perfettamente ricostruito da Francesco Cioccolo, esperto in social media marketing, in team con la giovane designer Jasmine Celon. «Un’iniziativa virtuale – spiegano dalla casa di cultura di Valenza - questa, che consentirà di raggiungere un pubblico vasto, ben oltre i confini nazionali».

Così il sindaco Maurizio Oddone e l’assessore ai Beni Culturali, Alessia Zaio: «Le celebrazioni per i quattrocento anni dalla fondazione della Collegiata di Santa Maria Maggiore di Valenza, il nostro Duomo, sono un momento di unità per l’intera comunità cittadina. Un anniversario che deve essere celebrato e testimoniato in modo tangibile. Per questo l’Amministrazione Comunale si è da subito attivata con la mostra e il catalogo Spiritualità contemporanea, a cura di Lia Lenti e Rino Tacchella. Cornice dell’iniziativa è Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura che ospiterà opere di arte figurativa e di arte orafa espressione della creatività di artisti e maestri contemporanei che hanno indagato il tema del sacro e dello spirituale».