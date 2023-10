Articolo »

Sport

13 ottobre 2023

13 ottobre 2023 Casale Monferrato

Karate Domenica al Palazzetto il 30° "Trofeo Yudanshakai Casale"

di r.m.

Domenica 15 ottobre al "PalaEnergica Paolo Ferraris" di Casale (a pochi passi dai Giardini Funakoshi recentemente inaugurati) si svolgerà il 30° “Trofeo Yudanshakai Casale” e la 12ª “Coppa Casale Capitale del Monferrato” organizzate dalla Yudanshakai Karate Casale diretta dal maestro Valerio Polello. Saranno oltre 600 i karateka partecipanti di ogni grado ed età, 45 le categorie di gara, con prove di kata e kumite. All’interno del "Trofeo Yudanshakai" è anche prevista la "Coppa Casale Ichi Go Ichi E", riservata alle rappresentative regionali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. I 16 migliori atleti di ogni regione si affronteranno in una sfida secca: un solo kata a punteggio e kumite a eliminazione diretta, come vuole il karate tradizionale più severo: una sola possibilità.