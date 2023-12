Articolo »

06 dicembre 2023

06 dicembre 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La capolista Trapani Shark passa in scioltezza al “PalaEnergica”: 67-78 il finale Pepper chiude la sfida con la prima della classe con 19 punti segnati e 7 rimbalzi

C.J. Kelly al tiro contro Trapani (foto Dalla Zuanna)

di s.g.

Dopo la sconfitta, pesantissima nell’economia della stagione, subita a Roma contro la Luiss, la Novipiù riceve al “PalaEnergica Paolo Ferraris” la prima della classe, Trapani Shark. E la capolista si mette in mostra fin dai primi possessi della partita, annichilendo la Novipiù con un pesantissimo 11-0 iniziale. Kelly prova a scuotere i suoi, ma il talento a disposizione della squadra di coach Parente blocca ogni tentativo dei rossoblu di entrare in ritmo. Trapani in formato trasferta non concede nulla (i granata sono imbattuti lontano dalla Sicilia): la Novipiù comunque lotta, con buoni momenti di Fantoma e Martinoni, subito spenti dall’esperienza di Horton e Pullazi. Nel finale Pepper trova con continuità il canestro, ma è tardi. Horton e compagni passano al “PalaEnergica” 67-78.

La Novipiù si schiera alla palla a due con Calzavara, Kelly, Pepper, Fabi e Martinoni. Trapani inizia fortissimo trovando triple pesanti da Mian, Mobio e Notae per un parziale di 0-11 al 3’. La Novipiù si sblocca con la tripla di Kelly. Terzo fallo di Mian, che rientra in panchina infuriato. Si iscrive a referto Fantoma, per il momentaneo 12-23. Il primo quarto termina 14-26. Tiepido tentativo di reazione dei rossoblu a inizio seconda frazione, con Fantoma e Romano che difendono forte e trovano canestri con buona fluidità. Gli Sharks continuano a bombardare con continuità il canestro casalese dalla distanza, mentre il neo acquisto rossoblu Kadjividi si presenta ai tifosi con una plastica schiacciata. Il buon break aperto da Kadjividi, giocatore che tende a posizionarsi in zone del campo piuttosto inusuali per la sua fisicità, convince coach Parente a fermare il match. Storie tese tra Di Bella e la terna arbitrale per alcune ricostruzioni dubbie nel pitturato: Kelly guida i rossoblu sul 32-43 grazie a un 2+1. Fallo antisportivo comminato a Castellino per un contatto in area. Nell’ultimo possesso del primo tempo il gioco in solitaria di Kelly, concluso con un appoggio a canestro, fissa il punteggio all’intervallo sul 34-49.

I primi punti del secondo tempo nascono da un appoggio di Martinoni fermato irregolarmente prima di raggiungere l’anello da Horton. Calzavara e Pepper producono difese molto concrete, Martinoni dopo un primo tempo piuttosto complicato trova con fluidità il canestro. Mian spegne dall’angolo il buon momento rossoblu (42-58 al 25’). Horton raggiunge senza troppa appariscenza la doppia doppia (10 punti e 12 rimbalzi) già nel terzo quarto. Buona prestazione di Fantoma, attento in tutte le fasi di gioco. Il terzo periodo si chiude sul 46-64. Quintetto con tanti centimetri per coach Di Bella, che schiera contemporaneamente Zucca, Romano e Kadjividi. La tripla di Pepper del -10 (54-64, parziale aperto di 8-0) convince lo staff granata a fermare il match: Marini alla ripresa delle ostilità segna i primi punti nel quarto per gli Sharks. Pepper è un rebus per la difesa di Trapani: Imbrò commette un’ingenuità e si vede fischiare un fallo antisportivo. Serve il granitico Horton a riportare sul +10 i siciliani. Ancora un problema di falli per Calzavara, che commette il suo quarto personale al 37’. Notae sguscia tra le maglie della difesa rossoblu, mentre Pepper si conferma il più prolifico dei casalesi. L'incontro ermina senza grandi emozioni sul 67-78.

Tre i giocatori rossoblu che chiudono la sfida con la capolista in doppia cifra: Fantoma raggiunge quota 15 punti, con una solida prestazione complessiva. Martinoni sfiora la doppia cifra con 8 punti e 9 rimbalzi, mentre Kelly raggiunge quota 17 punti. Pepper guida nella graduatoria dei punti segnati con 19 punti e 7 rimbalzi. All’intervallo lungo la Novipiù aveva realizzato il 34% dei tiri tentati (3/16 dalla lunga distanza), mentre gli Sharks avevano trasformato 8 triple su 13 tentativi, con il 44% complessivo di percentuale di trasformazione. Le percentuali di tiro migliorano a fine partita per la Novipiù che raggiunge il 36,5% (7/26 da tre), Trapani dopo 40’ ha segnato il 40% delle conclusioni tentate. Termina 43-48 per i siciliani il computo dei rimbalzi complessivi catturati.

Queste le parole di coach Fabio Di Bella in sala stampa: «Abbiamo fatto una discreta prestazione. I primi minuti sono stati difficili, il parziale 11-0 è stata una sassata importante che ci ha condizionato, ma siamo stati bravi a non mollare. Siamo rimasti lì e riusciti nel tempo a venir fuori con qualche giocatore che all’inizio era in difficoltà. È chiaro che fra queste due squadre c’è un divario evidente. Non è un segreto. Trapani è la squadra più forte del nostro girone e questa sera ha fatto una bella partita. Noi nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Con la giusta aggressività, molto positivi anche i ragazzi che solitamente giocano un po’ meno. Siamo una squadra che, a parte contro l'Urania nell’ultimo periodo, non sta vivendo un momento facile, ma tutto quello che sta succedendo ci sta rinforzando. Ora dobbiamo prepararci al meglio per la partita che ci aspetta domenica. Il nostro compito sarà quello di scendere in campo con quell’atteggiamento che in alcune delle sfide alle nostre competitor ci è mancato. Contro Vigevano dovremo giocare con l’entusiasmo e gli occhi giusti dal primo all’ultimo minuto».

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET - TRAPANI SHARK 67-78 (14-26; 34-49; 46-64)

NOVIPIÙ: Pepper 19 (3/8, 4/10), Kelly 17 (4/8, 2/6), Fantoma 11 (4/5, 1/2), Martinoni 8 (3/12, 0/2), Calzavara 6 (3/4, 0/3), Kadjividi 4 (2/4), Romano 2 (1/3, 0/2), Fabi (0/1), Zucca (0/1, 0/1), Castellino (0/2). All. F. Di Bella.

TRAPANI SHARK: Notae 13 (4/10, 1/2), Horton 12 (5/10), Renzi 12 (4/6, 1/2), Imbrò 9 (1/3, 1/1), Mian 8 (1/3, 2/4), Marini 8 (1/10, 1/2), Rodriguez 5 (1/3, 1/3), Pullazi 5 (1/1, 1/2), Mobio 3 (0/2, 1/2), Mollura 3 (0/1, 1/3). Pugliatti n.e. All. D. Parente.