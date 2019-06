Articolo »

16 giugno 2019

16 giugno 2019 Cella Monte

Il Monferrato degli infernot Si avvicina il compleanno Unesco: incontro all'Ecomuseo sulle iniziative di valorizzazione del territorio Tra gli invitati anche il neo governatore del Piemonte, Alberto Cirio

Venerdì 21 giugno alle 15,30 all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni a Cella Monte si svolgerà un convegno nazionale in occasione del 38° World Heritage Commitee Unesco dove, il 22 giugno 2014, i Paesaggi Vitivinicoltori di Langhe-Roero e Monferrato venivano dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Apriranno i lavori Maurizio Deevasis, sindaco di Cella Monte, Stefano Bisoffi, presidente dell’Ecomuseo e Gianfranco Baldi, presidente della Provincia di Alessandria, Alberto Cirio, neo Governatore della Regione Piemonte.

Gianfranco Comaschi, presidente dell’Associazione per i Paesaggi Vitivinicoli, parlerà delle attività svolte e degli obiettivi di lavoro futuri. Il direttore site manager Roberto Cerrato interverrà sul percorso del sito avviato in questi anni, mentre Carola Giacometti, dell’ufficio tecnico dell’Associazione Patrimonio, esporrà i progetti svolti dal 2015 grazie alla Legge 77/2006. Concluderà Angela Maria Ferroni, Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, responsabile dei progetti finanziati con legge 77/2006 con una panoramica del lavoro svolto a livello nazionale. Chiara Natta dell’Ecomuseo, infine si soffermerà sulla valorizzazione de “Il Monferrato degli Infernot”. Modera i lavori Roberta Favrin. Al termine verrà consegnata ai presenti la monografia “Il Paesaggio del Vino di Langhe-Roero e Monferrato” realizzata dall’Associazione con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. La serata terminerà con un brindisi e aperitivo offerti dalla Pro Loco di Cella Monte.