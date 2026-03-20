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20 marzo 2026

20 marzo 2026 Casale Monferrato

Calcio Promozione Rinviata la partita di domenica tra Piedimulera e Casale L'incontro, che era int programma sul campo neutro di Verbania per motivi di ordine pubblico, deve slittare per la concomitanza del referendum

La formazione del Casale scesa in campo contro la Juve Domo (foto g.m.)

di p.z.

La Federazione Giuoco Calcio, Comitato Piemonte e Valle d’Aosta ha reso noto che "la gara del campionato di Prom ozione tra Piedimulera e Casale 1909, programmata per domenica 22 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi. Il match, che si sarebbe dovuto giocare allo stadio “Pedroli” di Verbania per motivi di ordine pubblico, non può essere disputato in quando nella stessa giornata sono programmate le votazioni per il referendum. Di conseguenza, non è possibile garantire correttamente, il suddetto ordine pubblico". Le società Piedumulera e Casale 1909, si accorderanno nei prossimi giorni per la data del recupero.