07 luglio 2021

Maltempo Ancora tetti scoperchiati per il forte vento a Casale Danni ai tetti in via Caligaris

di r.m.

Ancora tetti scoperchiati per il forte vento a Casale oggi, mercoledì 7 luglio. A farne le spese in particolare via Caligaris dove è volata via una parte di copertura di un palazzo.

Intanto permane l'allerta gialla in Monferrato diramato dal bollettino di Arpa Piemonte: possibili temporali nelle prossime 36 ore.