17 febbraio 2023 Casale Monferrato

Promossa dal Cai A Casale riprende l’attività di Alpinismo Giovanile Tante proposte e iniziative

di r.m.

Da circa 40 anni il Cai Casale ha strutturato un programma di attività con i giovani e per i giovani che negli anni ha portato a risultati e numeri molto importanti; a causa dell’emergenza Covid, come per ogni altro settore, vi è stato un calo fisiologico di attività, questo 2022 per noi è stata una ripartenza che ci ha convinti a non mollare per il futuro, il 2023 vuole essere una riconferma, un anno come gli altri, dove la normalità sia di casa.

Il gruppo di Alpinismo Giovanile, per il 2023 ha pensato di proporre sette uscite così strutturate: uscita sul territorio, nozioni su composizione zaino, abbigliamento, alimentazione e comportamenti da tenere in montagna.

Uscita di Orientamento, nozioni di orientamento con cartina e bussola in ambiente

Uscita di tipo naturalistico culturale e fotografia

Uscita mirata alla lettura del paesaggio

Uscita propedeutica all’arrampicata

Uscita in ambiente con progressione di facile arrampicata

Uscita in ambiente su Ferrata o sentiero attrezzato dagli Accompagnatori del Cai Casale

«Tendenzialmente, a parte la prima uscita che si svolgerà sul nostro territorio finalizzata ad un primo approccio conoscitivo tra partecipanti ed Accompagnatori, le attività si svolgeranno tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile del Cai Casale, sono Volontari con la passione per l’ambiente montano e la natura che hanno frequentato diversi livelli di Corsi per poter svolgere in sicurezza l’attività con i giovani».

Informazioni: ag@caicasalemonferrato.it 380 4279494 (orario 18-19) e 338 8468924.

Sabato 18 e sabato 25 febbraio dalle ore 16 alle 18 la sede Cai in Via Rivetta 17 a Casale Monferrato sarà aperta per informazioni ed iscrizioni.