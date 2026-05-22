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Cultura

22 maggio 2026

22 maggio 2026 Villadeati

Musica e letteratura Villadeati: prima “Fiabe Jazz” poi c’è Ludovica Di Donato Doppio appuntamento

“Fiabe Jazz - I Vestiti Nuovi dell’Imperatore”. Per il Monfrà Jazz Fest

di Chiara Cane

Doppio appuntamento a Villadeati questo fine settimana, con una proposta di musica e letteratura. Si parte questa sera, venerdì 22 maggio alle ore 21, con l’apertura di Monfrà Jazz Fest e lo spettacolo di musica originale dal vivo di comicità dal titolo “Fiabe Jazz - I Vestiti Nuovi dell’Imperatore”. Attraverso un linguaggio contemporaneo, che mescola teatro, improvvisazione e canzoni originali, il teatro musicale reinventa la celebre fiaba di Andersen, ponendo al centro della vicenda, l’imperatore più vanitoso di tutti i tempi e il suo insolubile problema di trovare mai l’abito giusto. Tra arie d’opera, minuetti e rondò, la rappresentazione, affidata Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Niccolò Curradi, saprà tenere insieme bambini e adulti con la stessa leggerezza. Tickets: € 5, ridotto a € 3 per soci Le Muse Accademia Europea d’Arte, under 35 e gratuito per under 12. Biglietteria sul posto fino a esaurimento posti.

Domenica 24 maggio alle 18,30 seguirà la presentazione del romanzo autobiografico “Tutto quello che non dovrei essere”, edito da Giunti, dell’attrice e autrice Ludovica Di Donato, 37enne, single, niente figli, il gatto Amleto e una vita che assomiglia alle “montagne russe”.

Un saliscendi, a volte, vertiginoso in cui molti lettori si potranno ritrovare. Un’occasione per mettersi a nudo e, senza prendersi troppo sul serio, alleviare l’ossessione di essere per forza performanti e di dover saper già tutto, fino a quando, un minuscolo sassolino inceppa l'ingranaggio apparentemente perfetto e... “Ritardataria nella vita e con la vita”, Ludovica tenta di mostrare come le cadute possano rivelarsi esplosive, come le passioni, seguendo i loro tempi e senza fretta, prima o poi esplodano. L’importante, è essere gentili con se stessi. Ingresso libero. Tutti gli appuntamenti si terranno nell’ex chiesa di San Remigio. La rassegna Villadearti è un progetto del Comune di Villadeati realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la Libreria Feltrinelli di Alessandria, e col sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e di Cosmo.