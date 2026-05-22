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Musica e letteratura
Villadeati: prima “Fiabe Jazz” poi c’è Ludovica Di Donato
Doppio appuntamento
Doppio appuntamento a Villadeati questo fine settimana, con una proposta di musica e letteratura. Si parte questa sera, venerdì 22 maggio alle ore 21, con l’apertura di Monfrà Jazz Fest e lo spettacolo di musica originale dal vivo di comicità dal titolo “Fiabe Jazz - I Vestiti Nuovi dell’Imperatore”. Attraverso un linguaggio contemporaneo, che mescola teatro, improvvisazione e canzoni originali, il teatro musicale reinventa la celebre fiaba di Andersen, ponendo al centro della vicenda, l’imperatore più vanitoso di tutti i tempi e il suo insolubile problema di trovare mai l’abito giusto. Tra arie d’opera, minuetti e rondò, la rappresentazione, affidata Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Niccolò Curradi, saprà tenere insieme bambini e adulti con la stessa leggerezza. Tickets: € 5, ridotto a € 3 per soci Le Muse Accademia Europea d’Arte, under 35 e gratuito per under 12. Biglietteria sul posto fino a esaurimento posti.
Domenica 24 maggio alle 18,30 seguirà la presentazione del romanzo autobiografico “Tutto quello che non dovrei essere”, edito da Giunti, dell’attrice e autrice Ludovica Di Donato, 37enne, single, niente figli, il gatto Amleto e una vita che assomiglia alle “montagne russe”.
Un saliscendi, a volte, vertiginoso in cui molti lettori si potranno ritrovare. Un’occasione per mettersi a nudo e, senza prendersi troppo sul serio, alleviare l’ossessione di essere per forza performanti e di dover saper già tutto, fino a quando, un minuscolo sassolino inceppa l'ingranaggio apparentemente perfetto e... “Ritardataria nella vita e con la vita”, Ludovica tenta di mostrare come le cadute possano rivelarsi esplosive, come le passioni, seguendo i loro tempi e senza fretta, prima o poi esplodano. L’importante, è essere gentili con se stessi. Ingresso libero. Tutti gli appuntamenti si terranno nell’ex chiesa di San Remigio. La rassegna Villadearti è un progetto del Comune di Villadeati realizzato in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli e la Libreria Feltrinelli di Alessandria, e col sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e di Cosmo.
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