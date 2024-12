Articolo »

Manifestazioni

07 dicembre 2024

07 dicembre 2024 Casale Monferrato

A Casale Domenica di mercatino: Immacolata con l'Antiquariato Si svolgerà dalle 8.30 alle 17 al Mercato Pavia e Salone Tartara

Bancarelle natalizie al Mercato Pavia

di r.m.

Siete appassionati di mercatini di Natale e nel ponte dell’Immacolata partite per il Trentino o qualche località alpina tra Francia, Svizzera e Baviera? Beh sappiate che molti invece arrivano proprio a Casale Monferrato, per visitare l’appuntamento mensile di dicembre dell’Antiquariato, considerato ormai un Mercatino di Natale a tutti gli effetti.

Quest’anno l’Antiquariato Casalese cade proprio l’8 dicembre e ci sono tutto le premesse perché sia una data particolarmente ricca di espositori attirando così visitatori da tutto il Nord Italia e non solo, in cerca di regali di Natale.

Cosa potremo trovare sulle bancarelle? Di tutto ovviamente, con una predilezione particolare ai piccoli oggetti che possono essere messi sotto l’Albero di Natale. Bijoux e accessori (borse e orologi vintage sono sempre un regalo molto apprezzato e molto ricercato), ma anche cornici e portaritratti sono un must se si vuole regalare anche una bella fotografia ricordo. Andrà a ruba tutto quello che è collezionabile a tema natalizio come, ad esempio, i famosi piatti danesi, ma se si ha un amico con la passione per i giocattoli d’antan, le stampe d’epoca o sta cercando un disco introvabile c’è davvero l’imbarazzo della scelta,

Un discorso a parte meritano i presepi e le decorazioni per l’abete natalizio. Non manca mai il pezzo giusto sia che si tratti di una statuetta un po’ insolita, magari antica, sia che si tratti di qualche ninnolo dal gusto originale per un Albero di Natale postmoderno.

E ci sarà spazio anche per fare del bene con la bancarella che raccoglierà le offerte per ANFFAS Casale

L’antiquariato si svolgerà dalle 8.30 alle 17 al Mercato Pavia e Salone Tartara in Piazza Castello. Il punto di ristoro all’interno promette un’adeguata scorta di cioccolata calda.

Abbinato al Mercatino come sempre ci sarà un’edizione del Farmer Market con i prodotti monferrini a KMzero all’uscita sotto la palazzina liberty.