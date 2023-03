Articolo »

31 marzo 2023

31 marzo 2023 Casale Monferrato

Fino all'11 giugno Il mondo di Maria Vittoria Backhaus al Castello del Monferrato Per il Middle Monfest

di Andrea Mombello

Per l’anno d’intermezzo della Biennale di Fotografia di Casale Monferrato, il Comune di Casale e il direttore artistico Mariateresa Cerretelli annunciano la prima stagione del Middle MonFest con una grande esposizione dedicata alla brillante personalità creativa di Maria Vittoria Backhaus, dai suoi esordi negli Anni Settanta al contemporaneo.

Le immagini rispecchiano interpretazioni nuove e controcorrente realizzate per la Moda, il Design e la Ritrattistica, con una fantasmagorica produzione di Still life e di Costruzioni artistiche che esprimono la versatilità di una grande protagonista italiana della fotografia. A sfilare nelle Sale Chagall del Castello di Casale Monferrato sarà una galleria caleidoscopica di immagini, curata da Luciano Bobba e Angelo Ferrillo con la direzione artistica di Mariateresa Cerretelli per scoprire la creatività dell’autrice a tutto tondo. L’inaugurazione è fissata per oggi, venerdì 31 marzo, alle ore 18, al Castello del Monferrato. La mostra sarà visitabile fino all’11 giugno, sabato, domenica e festivi in orario 10-13 e 15-19. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Casale Monferrato o telefonare al numero 0142 444330 (nei giorni feriali visite su prenotazione).

Il Middle MonFest 2023 si estenderà con “Fotografia in Vetrina” nella Sala Marescalchi. Nella prima edizione del MonFest 2022 era già stata annunciata la mostra Fotografia in Vetrina, con i commercianti di Casale, messi in posa dagli studenti dell’Istituto Leardi, seguendo lo stile di Francesco Negri. Chi conosce la città, i suoi negozi, i bar, i caffè e i locali, potrà riconoscere in un percorso virtuale attraverso le vie principali, tanti volti di esercenti che con la loro attività nutrono il tessuto economico di Casale, riuniti in una straordinaria raccolta di ritratti in bianco e nero nella sala Marescalchi. Una galleria da visitare nello stesso periodo del Middle Monfest 2023, realizzata con la cura di Ilenio Celoria.