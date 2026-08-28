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Cultura

28 agosto 2026

28 agosto 2026 Frassineto Po

Frassineto Po Si inaugura Nodes a Palazzo Mossi con la “Cervis” Sabato 29 agosto alle 10

Giovanni Franco in Yemen (nella foto)

di Massimo Castellaro

L’Accademia di Cultura “Bernardino Cervis” organizza sabato 29 agosto alle 10 a Palazzo Mossi l’inaugurazione di “Nodes”, mostra di manifesti internazionali sulla sostenibilità ambientale, già presentata a Vercelli nel 2023, con pannelli di Takashi Akiyama, Sebastián Becerra Corral, Gianni Bortolotti, Li-Ru Chen, Michaël Dubé, Lisa Graham, María Fernanda Gutiérrez Zamora, Yi Ji Hsueh, Teng Lin Huang, Zhi Hua Yang, Kai Huo, Toyotsugu Itoh, Wu Jen Ping, Yuan Jin, Maryam Khaleghiyazdi, Leo Lin, Dante Azael Llaguno Saul, Luba Lukova, Juan Manuel Madriz Portiles, Older Mendoza, Camila Ruiz Muñoz, Alejandra Rocabado, Víctor Santos Gally, Isabel Sierra Salazar, Carmen María Suárez Rosette, Emmanuel Ivan Tanús, Yen Ting Su, Belinda Ugalde Mellado, Carlos Villaseñor ed Erin Wright, Zhong Wu.

Una seconda mostra verrà inaugurata la stessa mattina alle 10,30 nell’Oratorio parrocchiale: si tratta di “L’Asia” di Giovanni, il viaggiatore”, con le immagini di Giovanni Franco (nella foto, in Yemen), monferrino di Frassinello Monferrato che nel corso della sua vita ha compiuto numerosi viaggio e che ha lasciato in eredità all’Accademia Cervis, che frequentava fino alla scomparsa avvenuta nei mesi scorsi, circa cinquemila fotografie scattate durante le sue trasferte in tutti i continenti. “In questa occasione proporremo una selezione di immagini riguardanti il continente asiatico” riferiscono dall’accademia i curatori della mostra.

Palazzo Mossi ospiterà anche la mostra napoleonica “Frassineto ai tempi di Bernardino Cervis” e l’esposizione “Teresah, grande autrice del Novecento”. La mostra dedicata al paese ai tempi di Cervis, proposta già a maggio nell’ambito di una due giorni di eventi in occasione del quarantennale di fondazione dell’Accademia di Cultura, ma anche la mostra dedicata a Teresah, la scrittrice all’anagrafe Corinna Teresa Ubertis, nacque a Firenze in quanto il padre era un militare di carriera, appartenente ad una famiglia del Ducato di Monferrato con possedimenti a Frassineto Po. “Teresah, grande autrice del Novecento”, così come le altre mostre di Palazzo Mossi, saranno visitabili sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Domenica 30 agosto inoltre alle 11 è previsto “il grande ritorno” dei frassinetesi nel mondo e, alle 15, sempre a Palazzo Mossi, la presentazione del libro “Di pietra e di sogno. Tempo di Storie al Castello di Issogne” alla presenza dell’autrice Marianna Giglio Tos che sarà intervistata dall’editore Silvia Ramasso. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero.