07 agosto 2025

07 agosto 2025 Casale Monferrato

Regione Piemonte Strategie territoriali di sviluppo locale: arrivano le risorse Un milione e centomila euro dai fondi di sviluppo e coesione per cinque aree omogenee delle province di Asti e Alessandria

di r.m.

Sono cinque le Aree Omogenee della Province di Asti e Alessandria a cui sono stati assegnati complessivamente 1.100.000 euro dai Fondi di Sviluppo e Coesione.

Così ripartiti: 300.000 euro sono stati assegnati all’Area Terre di Langa e Monferrato (a cavallo tra Asti e Cuneo) e all’Area Monferrato Casalese e Terre di Po, mentre 200.000 euro sono stati assegnati all’Area Monferrato Heritage Unesco. Infine 150.000 euro per l’Area Alto Monferrato e Area Bacino del Tanaro cadauna.

Per la Provincia di Alessandria la premialità si va ad aggiungere ai fondi già assegnati che sul territorio hanno generato ricadute per 21.904.000 euro, mentre per la Provincia di Asti si sono avute ricadute per 12.067.000 euro.

I contributi provengono dal Fondo di Sviluppo e Coesione che destina agli 805 Comuni delle 24 Aree Omogenee 105 milioni di euro. La Regione Piemonte, unica in Italia ad aver previsto questa misura, ha già assegnato 100 milioni di euro in maniera proporzionata alle Aree Omogenee nate per costruire strategie territoriali di sviluppo locale. I restanti 5 milioni di euro, previsti come “premialità”, sono finalizzati a quelle Aree che garantiscano una strategia sovracomunale.

Con determina dirigenziale del 30 luglio sono stati approvati gli stanziamenti ripartiti tra le Aree Omogenee, tra cui le cinque aree insistenti nella Provincia di Asti e Alessandria. Ora si apre una fase di definizione, concertata tra Regione, Enti capofila e Comuni, per selezionare gli interventi da finanziare grazie alla premialità attribuita a ciascuna Area.

«Il 1.100.000 euro che abbiamo assegnato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione per la parte di premialità permetterà ad ogni Area delle province astigiana e alessandrina di finanziare ulteriori progetti oltre a quelli già finanziati con i cento milioni iniziali», dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale.

«Il metodo scelto è andato a premiare soprattutto la capacità delle Aree e dei comuni che ne fanno parte di imbastire strategie di area vasta. Il risultato è che tutti i Comuni hanno ottenuto un contributo, mirato alle proprie esigenze, in grado di realizzare almeno un’opera che andrà a migliorare ogni singola Comunità».

«Un sistema che si è rivelato vincente sia per la capacità di soddisfare gli enti locali nelle loro necessità, che per la semplicità e rapidità per l’utilizzo e la ridistribuzione delle risorse. Ad un anno dall’inizio della concertazione la maggior parte delle progettualità sono in corso di realizzazione ed alcune sono già state realizzate. Vista l’efficacia del metodo non si esclude possa diventare un modello per future programmazioni sull’utilizzo dei fondi di coesione».