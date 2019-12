Articolo »

31 dicembre 2019

31 dicembre 2019 Casale Monferrato

Sanità Terapia d’avanguardia all’ospedale di Casale per la cura del diabete Regola glucosio e sistema cardiovascolare

di p.l.r.

Buona notizia per i malati di diabete di tipo 2. L’avvento del semaglutide, farmaco di nuova generazione, è destinato a rappresentare una terapia di successo. Ben tollerato da chi soffre di questa diffusa patologia, regola glucosio, appetito e sistema cardiovascolare. Viene somministrato una volta alla settimana per via iniettiva. Il medicinale è praticato al Santo Spirito.

Il Piemonte, per quanto riguarda il Dipartimento del 118, risulta primo a livello nazionale con una positiva serie di dati che riguardano l’Elisoccorso, le missioni e la maxiemergenza con l’ospedale da campo.

Intanto, un neurochirurgo casalese, Pietro Zeppa, figura nell’équipe medica che, alle Molinette, ha operato al cervello un musicista 35enne. Durante l’operazione, il paziente, sveglio, ha suonato chitarra e tamburello. La notizia, in breve, ha fatto il giro del web ed è stata ripresa dai media nazionali.

