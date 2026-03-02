Articolo »

02 marzo 2026

02 marzo 2026 Alessandria

Provincia di Alessandria I riconoscimenti alle Pro Loco unite contro la violenza sulle donne La cerimonia di consegna degli attestati

di r.m.

Si è conclusa con un bilancio sorprendentemente positivo l’iniziativa nata dall’accordo di collaborazione che unisce la Provincia di Alessandria, il Centro Antiviolenza me.dea., Unpli provinciale di Alessandria e la sezione provinciale di Ente Pro loco Piemonte nella lotta alla violenza sulle donne.

Il progetto si è sviluppato dal luglio scorso e parte dall’esperienza e dalle competenze del Centro Antiviolenza me.dea. e dalle Pro Loco del territorio provinciale, che si sono rese disponibili a divulgare in occasione delle manifestazioni ed eventi da loro promossi materiale informativo sul tema del contrasto alla violenza sulle donne. Nello specifico sono state utilizzate tovagliette e locandine con grafica dedicata, riportando lo slogan "Alla tavola di questa Pro Loco c'è posto solo per il rispetto. Stop alla violenza sulle donne con me.dea." e i riferimenti e utili numeri del Centro Antiviolenza.

L'edizione 2025 dell’iniziativa ha registrato numeri da record intercettando una forte partecipazione e confermando la solidarietà come un atto concreto e diffuso. Durante l’evento sono state ufficialmente premiate 28 Pro Loco che hanno scelto di metterci la faccia e il cuore e, grazie all’adesione capillare, il messaggio di prevenzione e supporto ha raggiunto oltre 60.000 persone in tutta la provincia. Si tratta di un risultato immenso che dimostra come la Rete del volontariato sia il motore del cambiamento sociale.

Nel 2026 il progetto proseguirà con un chiaro auspicio all'estensione della rete di collaborazione delle Pro Loco nella lotta contro la violenza sulle donne, perché il messaggio semplice ed immediato, che sono in grado di veicolare con le tovagliette e le locandine, rappresenta un'azione strategica fondamentale di informazione nel contrasto alla violenza di genere nei territori più piccoli e diffusi.

Sono state premiate le Pro Loco:

FRASCHETTA di SPINETTA MARENGO ALTAVILLA MONFERRATO – FRANCHINI AVOLASCA BALZOLA BASALUZZO BERGAMASCO BOSCO MARENGO CARENTINO CAREZZANO SAN ALOSIO di CASTELLANIA COPPI CONIOLO FRANCAVILLA BISIO FRUGAROLO ROVERETO di GAVI PRATOLUNGO di GAVI LERMA SANTURARIO DELLE ROCCHE di MOLARE MOMPERONE OCCIMIANO OVADA PONZANO MONFERRATO POZZOLO FORMIGARO QUARGNENTO TERRUGGIA TRISOBBIO VILLALVERNIA VOLPEDO VOLTAGGIO

“La rete di collaborazione tra Istituzioni pubbliche, Associazioni e Terzo Settore funziona – dichiara Luigi Benzi, Presidente della Provincia di Alessandria –i risultati lo dimostrano. Dobbiamo continuare a credere e ad investire in progetti come questo che ci permettono di veicolare un messaggio fondamentale nella prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e violenza sulle donne e di sostenere gli operatori del settore. Ringrazio il Tavolo Provinciale del Volontariato, me.dea., le sezioni provinciali di Unpli e di Ente ProLoco Piemonte ma soprattutto le 28 Pro Loco premiate e le Amministrazioni comunali che le hanno sostenute. L’augurio è di trovarci ancora qui, il prossimo anno, ancora più numerosi".

Tatiana Mantovan, Consigliere provinciale con delega alle Pari opportunità, dichiara “In qualità di Consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le Pro Loco che hanno aderito al progetto “ALLA TAVOLA DI QUESTA PRO LOCO C’È POSTO SOLO PER IL RISPETTO. STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE CON ME.DEA”, promosso dalla Provincia di Alessandria in collaborazione con me.dea A.P.S., UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia APS ed Ente Pro Loco Piemonte. Si tratta di un’iniziativa avviata nel mese di luglio 2025 che, nonostante la partenza a stagione già in parte conclusa per molte sagre di paese, ha raccolto l’adesione di circa trenta Pro Loco del territorio. Un risultato significativo, che testimonia la sensibilità e l’impegno concreto delle nostre comunità nel contrasto alla violenza di genere. L’auspicio è che per il prossimo anno il numero delle Pro Loco aderenti possa crescere ulteriormente, affinché il messaggio del rispetto e della prevenzione raggiunga un numero sempre maggiore di cittadini, rendendo le nostre feste e i nostri momenti di aggregazione luoghi sempre più consapevoli e inclusivi.”

Federico Violo, Coordinatore del Tavolo del Volontariato della Provincia di Alessandria, ha inteso sottolineare "tre aspetti qualificanti di questa iniziativa: la diffusione territoriale che ha coinvolto in modo ampio ed uniforme le diverse aree della Provincia; la concretezza con cui si svolta una azione efficace di sensibilizzazione, prevenzione ed informazione verso una platea molto vasta di cittadini sapendo porre al centro le persone, la vicinanza, le relazioni in un contesto aperto ed inclusivo; la rete di collaborazione tra Ets che operano ognuno secondo la propria mission, e anche tra Ets ed Istituzioni esprimendo quella sinergia comunitaria condivisa tra soggetti pubblici e privati che rappresenta un autentico modello di crescita e sviluppo sociale ed umano capace di costruire risposte credibili e strutturali anche ad un tema complesso, ma drammaticamente attuale, quale è il contrasto alla violenza di genere. Il risultato oltre le aspettative di questo progetto, raggiunto grazie alla fiducia e all'impegno di tutti i partners, ritengo siano il migliore attestato che si possa considerare per riconoscere da un lato la serietà e professionalità del Centro Antiviolenza me.dea e dall'altro il valore della disponibilità, della creatività e del radicamento dei volontari delle Pro loco.”

“Siamo entusiaste di questo progetto che ha un’alta valenza sociale e una ricaduta importante, perché consente di veicolare un messaggio forte in contesti ludici, raggiungendo centinaia di donne e uomini. Ringraziamo tutti i soggetti che si sono impegnati per la buona riuscita e continueranno a lavorare con noi su questi temi e proponiamo un’ulteriore iniziativa per sostenere concretamente il Centro Antiviolenza: il piatto del rispetto, una proposta gastronomica da inserire nei menù delle Pro Loco, dedicata al contrasto della violenza sulle donne attraverso la donazione a me.dea di una parte degli incassi”, aggiunge Sarah Sclauzero, Presidente Aps me.dea

Il Presidente UNPLI Alessandria Sergio Poggio, ha esordito dichiarando che “Per il prossimo anno si dovrà trovare una sala con una maggior capienza, visto l’affluenza dei partecipanti alla conferenza stampa organizzata per il resoconto del 2025. I risultati ottenuti nel 2025, visto che si è partiti a luglio garantiscono che per il 2026 le adesioni all’iniziativa saranno esponenziali, si è seminato bene e i risultati si vedranno nel prossimo futuro. Con un minimo impegno mediante semplici locandine affisse nei punti strategici e le tovagliette da stampare a corredo dei momenti conviviali che andremo ad organizzare l’obbiettivo sarà raggiunto.

La violenza sulle donne è purtroppo una tematica che può colpire tutte le realtà territoriali, senza esclusioni, non è solo una problematica delle grosse città, ma nei nostri piccoli centri può essere anche di supporto lo spirito di volontariato e di vicinanza con il territorio che contraddistingue la mission delle Pro Loco.”

“Soddisfatti della partecipazione delle Proloco nel 2025 considerato il poco tempo a disposizione per avviare l’iniziativa. 2026 all’insegna del rafforzamento del percorso dimostrando una volta di più che fare rete,unire le forze, e seguire - pubblico e privato - un filo Comune porta a grandi risultati ed evidenzia che le Proloco sentinelle e presidi dei territori sanno fare la differenza perché vivono e interpretano le comunità di appartenenza.” dichiara Eleonora Norbiato, Segretario regionale Ente ProLoco Piemonte.