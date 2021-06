Articolo »

Comprensorio

21 giugno 2021

21 giugno 2021 Moncalvo

Amministrazione Moncalvo approva il progetto esecutivo del muraglione Il primo lotto dei lavori, il cantiere durerà più di un anno

Il muraglione di Moncalvo crollato nel novembre 2019

di Alessandro Anselmo

È stato approvato mercoledì 16 giugno dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per il primo lotto di lavori del muro di corso XXV Aprile, in seguito alla validazione dell’ingegnere incaricato. Il muraglione richiederà diversi interventi nei prossimi mesi, sono previsti tre progetti e il cantiere complessivamente durerà più di un anno.

“Si procederà per gradi – spiega l’assessore Pier Luigi Bianco - prima verrà messa in sicurezza la parte non interessata dal crollo e poi si potrà ricostruire”. “Il progetto approvato riguarda la porzione di muro attualmente in piedi e che non era stato coinvolto durante le attività di somma urgenza – spiega il sindaco Christian Orecchia -. Questo intervento è finanziato da un contributo di 420 mila euro proveniente dal Fondo Sociale Europeo che il Comune ha ottenuto tramite la Regione. Lo scopo è di fare preventiva manutenzione, così da evitare ciò che è accaduto a novembre 2019: le strutture lasciate all’incuria per anni poi diventano un costo enorme per la comunità e un pericolo”.

Dal Comune fanno sapere che i privati interessati dai lavori sono stati di volta in volta tenuti al corrente degli sviluppi e sono stati coinvolti nella modalità con cui procederanno gli interventi. “Quest’opera prevede il consolidamento del muro e la captazione delle acque, il cantiere terminerà entro la fine dell’anno, non prevederà la chiusura della strada e i disagi saranno minimi. Nel frattempo si procederà con l’approvazione dei prossimi progetti e l’avvio delle gare di appalto.

Comune e Parrocchia, invece, procederanno a breve a sottoscrivere l’atto che definirà la proprietà del bene, come concordato in mediazione. Il muro diventerà così di proprietà del comune di Moncalvo”, conclude Orecchia.

“Dopo pochi mesi dall’insediamento della giunta regionale ci siamo dovuti confrontare con questo grosso problema ma siamo contenti di aver contribuito a trovare la soluzione, seppur consci che serva ancora tempo per il ritorno alla normalità” ci tiene a spiegare l’Assessore alle opere pubbliche della Regione Piemonte, Marco Gabusi.