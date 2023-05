Articolo »

Economia

30 maggio 2023

30 maggio 2023 Torino

Eletto presidente Palenzona guiderà la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria L'ente riunisce 14 importanti realtà della filantropia italiana

di r.m.

Il presidente della Fondazione CRT, Fabrizio Palenzona, guiderà la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.

È stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei Soci della Consulta, «che riunisce 14 importanti realtà della filantropia italiana, di cui 11 piemontesi e 3 liguri: la Fondazione Compagnia di San Paolo, le Fondazioni CR Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Tortona, Vercelli per il Piemonte; le Fondazioni Carige, Carispezia e Agostino De Mari-Savona per la Liguria».

Subito dopo l’elezione, la Consulta ha deliberato lo stanziamento di 300.000 euro per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna: «Uniamo le forze, perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo e lo stesso dovere di offrire il miglior servizio ai territori, valorizzando le risorse che derivano dalla fatica, dal lavoro e dai risparmi delle comunità che ci hanno preceduto – ha detto il presidente Fabrizio Palenzona, ringraziando i colleghi Presidenti delle Fondazioni piemontesi e liguri e rivolgendo un particolare attestato di stima all’uscente Giovanni Quaglia –. Un tema che ci unisce – ha proseguito Fabrizio Palenzona – è certamente il disagio giovanile, la povertà educativa e di prospettiva di molti bambini e ragazzi in età scolastica e delle loro famiglie: abbiamo l’esigenza di dare risposte immediate alle disuguaglianze per riattivare l’ascensore sociale e offrire opportunità a chi non ne ha».

Le 14 Fondazioni piemontesi e liguri – che gestiscono complessivamente patrimoni per 11,5 miliardi di euro ed effettuano erogazioni per circa 265 milioni di euro all’anno a supporto di oltre 5.500 progetti (dati al 31 dicembre 2021) – «condividono esperienze e informazioni attraverso la Consulta e realizzano processi di coordinamento operativo essenziali per intervenire con sempre maggiore efficacia sui territori».