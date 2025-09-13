Articolo »

Comprensorio

13 settembre 2025

13 settembre 2025 Villamiroglio

Concorso letterario Voci di Notte: le opere premiate a Vallegioliti L'edizione di quest'anno dedicata al tema della speranza

Il gruppo dei premiati al concorso letterario

di Massimo Iaretti

Sono stati annunciati sabato 6 settembre i vincitori dell’11° Concorso Letterario per opere inedite “Voci di Notte”, indetto dall’Associazione Echorama e dedicato al tema “Speranza”. La partecipata cerimonia di premiazioni si è svolta in una serata di fine estate all’aperto, nel cortile della sede dell’Associazione, nella frazione Vallegioliti di Villamiroglio con letture delle migliori opere premiate alternate a intensi brani musicali in tema curati dalla cantante Gaia Fuortes.

Durante la cerimonia è stata sottolineata la soddisfazione per l’ottima partecipazione al progetto letterario, che ha coinvolto scrittori di quasi ogni regione d’Italia e anche dall’estero. Il concorso letterario è stato vinto dall’opera “In una lacrima” di Francesco Felicissimo di Anzio nella Sezione Poesie e dall’opera “Il giardino di Margherita” di Luca Talotta di Novate Milanese nella Sezione Racconti. Premiata con la menzione Giovanifuturo la pregevole opera “Io sono Christian” dell’undicenne Christian Marcoccia di Roma.

Anche quest’anno ai premiati sono state consegnate delle targhe e stampe artistiche. Durante la serata è stata anche presentata l’antologia “Voci di Notte – Speranza” che contiene le centoundici migliori opere letterarie tra le tante pervenute, le immagini delle duecentouno Mail Art ricevute dagli artisti di ventitre Paesi diversi, e trenta opere di arte multimediale ricevute alla Multimedia Arts Call da artisti di sette Paesi.

Per la copertina è stata scelta l’opera “Il colore della speranza” realizzata dell’artista italiano Generoso Vella. La iuria del concorso, che ha esaminato con grande perizia tutti gli elaborati presentati era composta dagli scrittori Fioly Bocca, Giorgio Baietti, e Maevee Sandonati e dal presidente dell’Associazione Laura Chiarello. “Voci di Notte - Speranza” è un evento promosso con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune della Città di Casale Monferrato.