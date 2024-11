Articolo »

Attualità

27 novembre 2024

27 novembre 2024 Cella Monte

Pietra da Cantoni Fondazione Ecomuseo: nuovi ingressi e tante iniziative Il bilancio del presidente Corrado Calvo

di Chiara Cane

Tanti progetti e nuovi partner arricchiscono l’offerta e la base associativa della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte. Dal prossimo mese di gennaio faranno il loro ingresso i Comuni di Mirabello Monferrato e di Odalengo Piccolo, oltre alla Fondazione SLALA (Sistema Logistico del Nord-Ovest dell'Italia), mentre le iniziative si moltiplicano.

“Con i nuovi ingressi” spiega il presidente Corrado Calvo, “il numero dei Comuni aderenti passerà a 27 e consentirà all’Ecomuseo di dare ampia copertura al territorio del Monferrato casalese. Un grande riconoscimento che ci spinge e ci motiva sempre più a lavorare col territorio coinvolgendolo nei diversi progetti. Anche l’adesione della Fondazione SLALA è decisamente strategica per il nostro Ente, in considerazione del know-how, che detiene sulla mobilità sostenibile, e delle collaborazioni, che già intrattiene con molte iniziative turistiche e culturali della nostra provincia”.

Tanti gli appuntamenti e le attività svolte e programmate tra il 2024 e il 2025, a partire dal progetto Europeo Erasmus+ Terra curato dall’europrogettista Gabriella Bigatti, dal nuovo format “Monferrato Decorato – I soffitti dipinti” e dalle passeggiate culturali nei borghi monferrini ricomprese nel format “Genius Loci” (questi ultimi finanziati dalla Fondazione Cral), di cui comunità e territorio, costituiti dai segni materiali e immateriali, ne sono i veri protagonisti. Genius Loci è, infatti, un progetto che, ad ogni appuntamento, diventa speciale occasione per valorizzare le risorse ambientali nonché storiche ed etnografiche, oltre che per divulgare la memoria collettiva della comunità e del territorio a cui è intimamente legato. La prossima data, di cui all’edizione 2024/2025, è in programma domenica 8 dicembre a Camino; poi, si proseguirà a Mirabello Monferrato, Lu-Cuccaro, Terruggia e Olivola nei mesi di gennaio e febbraio.

In parallelo, prosegue l’originale progetto Proverbiarium che, decollato nel 2023 con la regia di Luca Percivalle e Flavio Giacchero, annovera nuove tappe per la raccolta di detti e di proverbi nei paesi del Monferrato casalese, tra i quali Murisengo, Odalengo Grande e Villadeati. “Proverbiarium è un’iniziativa di recupero di saperi locali, dialetti, detti, feste e tradizioni finalizzata alla conservazione e alla fruizione del patrimonio culturale immateriale” specifica Calvo. “Nel progetto di raccolta sono state coinvolte le diverse amministrazioni, quindi, le scuole, le case di riposo e le associazionismo, nonché gli abitanti dei borghi legati al progetto stesso”. Registrazioni apprezzabili nella galleria di Palazzo Volta, dove sono già presenti i contributi di Rosignano Monferrato e Cella Monte.

Di lustro, poi, spiccano le collaborazioni con la Fondazione Piemonte dal Vivo (lo scorso luglio, presentato il concerto di Ginevra Di Marco con lo spettacolo su Tenco) e con PEM (Parole e Musica in Monferrato), quest’ultima, con una tappa programmata nel 2025. Tra le ospitate di successo, lo scorso settembre l’Ecomuseo aveva accolto uno dei massimi protagonisti della musica New Wave italiana degli anni ’80 qual è Garbo, mentre nella primavera del 2025, prenderà il via la residenza artistica con l’ospitata del vercellese Roberto Gianinetti, incisore diplomato a Brera di fama internazionale e di straordinaria creatività, con un lungo curriculum e numerose mostre collettive e personali. Durante l’ospitata a Cella Monte, l’artista dedicherà parte del suo tempo agli studenti delle scuole dell’obbligo, proponendo attività basate su tecniche di incisione

Lo scorso mese maggio, poi, il CREO (Centro Ricerca Etnomusica e Oralità) di Torino, proprio a Cella Monte, aveva presentato la ricerca su Alan Lomax; ancor prima, a febbraio, erano stati particolarmente apprezzati gli incontri di geopolitica “Sul filo della Storia”, così come, la rassegna “Libriamoci nel Borgo” promosse in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Cella Monte.

Grande attesa, ora, per la presentazione libraria “Il Sentiero dei Dieci – Una storia fra Israele e Gaza” edizioni Piemme di Davide Lerner in dialogo col padre Gad programmata nelle prossime settimane. Sempre nel mese di dicembre, inoltre, inizieranno i lavori per il nuovo Bookshop che, oltre ad ospitare i volumi dell’Ecomuseo, potrà diventare una vetrina e un infopoint per tutto il territorio (contributo Fondazione Crt). Tra i nuovi appuntamenti, infine, nel 2025 inizierà la realizzazione una nuova sala “Pietra su Pietra” dedicata alla Pietra da Cantoni in Architettura e realizzata in collaborazione con i discenti dell’IIS Leardi indirizzi Cat e Grafici, nonché col Collegio dei Geometri di Casale Monferrato e il contributo della Fondazione Cral. La sala ospiterà uno spazio dedicato all’ architetto Lucia Rossi che tanto ha fatto per la conservazione e il recupero della Pietra da Cantoni, quale materiale da costruzione tipico del Monferrato casalese.

“Gli eventi culturali sono un momento di aggregazione e di confronto tra persone” chiosa il Presidente. “Ed è proprio intorno a questo concetto che l’Ecomuseo ha organizzato e organizza momenti di condivisione che vedono coinvolti scrittori, musicisti, professionisti e scuole”.